Meldungen im Überblick

Fußball, Spanien: Der FC Barcelona hat sich nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern München von Trainer Quique Setién getrennt. Den Nachfolger des 61-Jährigen werde man in den nächsten Tagen bekanntgeben, teilte der spanische Club von Weltfußballer Lionel Messi und DFB-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am Montagabend mit.

Die Entscheidung wurde den Angaben zufolge auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung in Barcelona nur drei Tage nach der historischen Pleite im Viertelfinale der Champions League getroffen. Als Favorit auf die Nachfolge von Setién gilt nach Medienberichten der frühere Klubprofi und derzeitige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman.

Fußball, Spanien: Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen wird sich einer Operation an der Patellasehne im rechten Knie unterziehen. Wie sein Verein FC Barcelona am Montag mitteilte, wird der Eingriff am Dienstag von Dr. Ramon Cugat vorgenommen. Der spanische Vizemeister werde weitere Informationen nach der OP veröffentlichen. Der Eingriff sei proaktiv, um ihn "für die Zukunft vorzubereiten, da der Spieler während der Saison Probleme mit der Patellasehne hatte", hieß es in einer Mitteilung. "Ich werde einige Wochen zur Genesung brauchen, um zu 100 Prozent wieder zurückzukommen", schrieb ter Stegen am Abend auf Twitter: "Ich bin ruhig und positiv, was die Situation angeht, ich werde bald zurück sein."

Fußball, Belgien: Vincent Kompany beendet seine Karriere und wird Trainer beim belgischen Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht. Wie der Klubs am Montag mitteilte, löst der 34-Jährige den bisherigen Coach Franky Vercauteren ab. Der 89-malige belgische Nationalspieler war in der Sommerpause 2019 von Manchester City als Spielertrainer nach Anderlecht gewechselt. Ab Oktober fungierte Vercauteren als Chefcoach, weil Kompany nicht die notwendige Trainerlizenz besaß.

Kompany hatte trotz zahlreicher Verletzungen großen Anteil an den Erfolgen der Citizens im vergangenen Jahrzehnt. Sein Traumtor zum 1:0-Sieg gegen Leicester City am vorletzten Spieltag der Premier League 2018/19 bereitete den Skyblues den Weg zum Titel im packenden Meisterschaftsrennen mit dem FC Liverpool. Insgesamt wurde Kompany mit Manchester viermal Meister, in seiner letzten Saison gelang ihm mit den Citizens als erstem Team das Triple aus Meisterschaft, FA-Cup und Ligapokal. Nur der Gewinn der Champions League blieb Kompany und ManCity verwehrt. Vor seinem Wechsel nach England hatte der Belgier zwei Jahre beim Bundesligisten Hamburger SV gespielt.

Tennis, US Open: Die Weltranglisten-Zweite Simona Halep hat als nächste Tennis-Spitzenspielerin ihre Teilnahme an den US Open abgesagt. "Nachdem ich alle Faktoren abgewogen habe und angesichts der außergewöhnlichen Umständen, in denen wir leben, habe ich mich entschieden, dass ich nicht nach New York reisen werde", teilte die Wimbledonsiegerin von 2019 am Montag mit. Sie habe immer gesagt, dass die Gesundheit für die Entscheidung am wichtigsten sei.

Damit fehlen bei dem Grand-Slam-Turnier in New York vom 31. August bis zum 13. September bislang sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Damen-Weltrangliste. Auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty (Australien), Jelina Switolina (Ukraine), Titelverteidigerin Bianca Andreescu (Kanada), Kiki Bertens (Niederlande) und Belinca Bencic (Schweiz) haben für die US Open abgesagt. Bei den Herren tritt der spanische Topstar Rafael Nadal aufgrund von Sicherheitsbedenken in der Coronavirus-Krise nicht an, der Schweizer Roger Federer hat seine Saison verletzungsbedingt beendet.

Auch die deutsche Nummer zwei Julia Görges wird in New York fehlen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber steht auf der Meldeliste, hatte zuvor aber erklärt, ihre Reise nach New York lange offen zu lassen. Beim am Wochenende beginnenden Turnier von Cincinnati, das nach New York verlegt wurde, ist Kerber nicht dabei. Halep hatte am Sonntag noch in Prag einen Turniersieg gefeiert.