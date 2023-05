Am Wochenende im Fokus: Das Handynetz an den Standorten Wiesbaden und Sandhausen. Ein der SZ exklusiv vorliegendes Protokoll berichtet vom Drama eines HSV-Fans.

Glosse von Felix Haselsteiner

Sonntag, 17.26 Uhr. Das Spiel in Sandhausen ist zu Ende, der HSV in diesem Moment Erstligist. Zuhause in Hamburg klingt ein Telefon.

"Hallo? Ja, wir sind a.. Sp...feld! Diese ...felskerle in Reg...burg! Denen schi... morgen ... 100 000 ...ranzbrötchen! Was? Du verst ... mich ni...? Ja ... Netz hier ... in diesem ... ist für'n ..., ja, die ... Zeit schon! Apropos Netz: Ich ... schon ... ein Stück ... geschnitten! Das bekommt nen Ehren ... wie? Nein ... Tornetz! Ach, das ... irre ... endlich wie... ...desliga ... ewig ... gem... durchgestanden ... ... geschafft! Was? Ja, haha, gestern, ich ... gesehen ... dritte Liga ... Wiesbaden passiert ist ... zu früh gefreut ... bei uns ... Platzsturm ... gerechtfertigt! Warte, hier ... jemand, die spielen ... Heidenheim ... immer noch? Was? ... zu zwei? Und elf ... ...spielzeit?! Ich kann ... verstehen. Wir soll ... ... nicht feiern? Aber ... doch durch! Klein ... was? Kleindienst??? ...heim führt??? Wird ... aber Video...richter? Hat schon?? Und Reg...burg ...? Können ... nochmal ... Tor? Ist ... was? Aus? Das ... nicht sein! Aber Sandhau... ... Stad...sprech... ... gratuliert! Hier ... jetzt ... am weinen. Musst ... Tickets ... Relegation. Hoffe... Stuttgart ist ... Netz ... besser! ... nicht Tornetz! Funknetz!"