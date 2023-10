Kommentar von Javier Cáceres, Berlin

Der Berliner Hertha wird gern unterstellt, kapriziös zu sein, aber nun hat der Bundesliga-Absteiger einfach vollzogen, was viele Beobachter ohnehin erwartet hatten: Marius Gersbeck, der in den vergangenen Monaten in Berlin beharrlich "der Prügeltorwart" genannt wurde, weil er bei einem nicht genehmigten nächtlichen Ausflug aus dem Trainingslager in Österreich einen 22-jährigen Mann ins Krankenhaus prügelte, erhält eine "zweite Chance", wie es in einer Pressemitteilung heißt.