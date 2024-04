Im Februar noch herrschte Gelassenheit in der Chefetage des Handball-Bundesligisten HC Erlangen. Der Abstieg? Kein Thema, zwar wechselten sich schwache und gute Leistungen regelmäßig ab, allerdings war die Abstiegszone immer so weit entfernt, dass keine Nervosität aufkam. Trainer Hartmut Mayerhoffer war erst im Sommer des Vorjahres gekommen und sollte dem Team, das zum Großteil noch von Vorgänger Raul Alonso zusammengestellt worden war, seine Handschrift verpassen. In Veit Mävers und dem spanischen Weltmeister Gedeon Guardiola wurden Spieler weggeschickt, für die kommende Spielzeit im polnischen Kreisläufer Maciej Gebala und dem algerischen Nationalkeeper Khalifa Ghedbane bereits international erfahrene Kräfte verpflichtet. Doch die 26:29-Heimniederlage gegen den SC DHfK Leipzig am Sonntag zerrte offenbar derart an den Nerven der Verantwortlichen, dass diese nun doch die Reißleine zogen und sich von Mayerhoffer trennten. Wie Geschäftsführer René Selke auf Nachfrage mitteilt, erhoffen sich die Verantwortlichen einen "neuen Impuls" im Kampf um den Klassenverbleib.