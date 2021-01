Handball-WM:"Die angebliche Blase in Kairo ist ein Witz"

"Die angebliche Blase in Kairo ist ein Witz"

Carsten Bissel ist Aufsichtsratschef bei Bundesligist HC Erlangen und fürchtet, dass die Spieler bei der Handball-WM in Ägypten einem unkalkulierbaren Corona-Risiko ausgesetzt werden. Er kritisiert die Haltung des DHB.

Interview von Ralf Tögel

SZ: Herr Bissel, der HC Erlangen startete Anfang Oktober mit einer runderneuerten Mannschaft und hohen Erwartungen in die Saison. Der Start war mäßig, im Augenblick sind fünf Schlüsselspieler verletzt, und wegen eines positiven Corona-Befunds an Weihnachten ging die Mannschaft vorzeitig und auf Platz 14 der 20 Bundesligisten in die WM-Pause. Wie froh sind Sie, dass das Jahr 2020 vorbei ist?