In den Vorstellungen des Handball-Bundestrainers Christian Prokop haben seine Torhüter eine besondere Aufgabe bei der aktuellen Europameisterschaft: Sie sollen nicht nur den Ball abwehren, sondern ihn umgehend auch in den eigenen Angriff weiterleiten, idealerweise mit einem weiten Pass auf die flinken Außenspieler. Je schneller es nach vorne geht und dort einfache Treffer erzielt werden, so Prokops Plan, desto weniger muss sich die Mannschaft im sogenannten Positionsangriff abmühen.

Die geordnete Offensive ist ja wegen des verletzungsbedingten Fehlens von einem halben Dutzend Rückraumspieler die große Schwäche des aktuellen deutschen Teams. Selbst der EM-Neuling Niederlande hat im Auftaktspiel am Donnerstag den deutschen Angriff zeitweise lahmgelegt. Erst als der Torhüter Andreas Wolff in der Schlussphase einige Bälle abwehrte und das Konterspiel in Schwung brachte, war die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im Spectrum der norwegischen Stadt Trondheim noch zu einem standesgemäßen Sieg gekommen, 34:23 (15:13).

Danach waren sich die deutschen Spieler und Betreuer freilich einig, dass so eine Leistung nicht reichen wird im nächsten Vorrundenspiel gegen den Titelverteidiger Spanien am Samstag (18.15 Uhr/ARD). Der Partie gilt allgemein als wegweisend für den weiteren Turnierverlauf und das DHB-Ziel Halbfinale, aber Torwart Wolff relativierte die Bedeutung vorsichtshalber. "Wir haben auch das Turnier 2016 gewonnen, nachdem wir gegen Spanien verloren haben in der Vorrunde", erinnerte er und wies darauf hin: "Ein Sieg verschafft dir nur eine leichtere Ausgangsposition für die Hauptrunde." Eine Niederlage, so der Umkehrschluss, sei jedenfalls kein irreparabler Rückschlag. Und wer will Wolff da widersprechen, dem EM-Helden von 2016, der die Spanier später entnervte mit seinen Paraden beim 24:17-Finalsieg?

Wenn die deutschen Handballer etwas erreicht haben bei internationalen Turnieren, hatten sie das immer auch ihren Torhütern zu verdanken, Männern wie Andreas Wolff, die ihnen den Rücken freigehalten haben. Das war beim WM-Triumph 1978 so, als Manfred Hofmann im Team der Bundesrepublik zwischen den Pfosten stand, und 1980 auch, als Wieland Schmidt den Olympiasieg für die DDR-Auswahl festhielt. Das setzte sich fort beim Olympia-Silber 1984 mit Andreas Thiel, dem legendären "Hexer", und ging im neuen Millennium weiter, als Henning Fritz Rückhalt gab beim Erreichen diverser Olympia-, WM- und EM-Finals zwischen 2002 und 2007.

Im Idealfall hatte die Nummer eins noch eine überdurchschnittliche Nummer zwei hinter sich, die einspringen konnte, falls es mal eine Phase gab, in der der Stammtorwart nicht so gut hielt - und die gibt es im Laufe eines Turniers immer. So bildete Hofmann jahrelang mit Rudi Rauer ein optimales Gespann, Thiel mit dem im vorigen Sommer verstorbenen Stefan Hecker und Fritz mit Johannes Bitter. Den hat Prokop nun für die EM reaktiviert.

Der mittlerweile 37 Jahre alte Bitter ersetzte im WM-Finale 2007 gegen Polen den angeschlagenen Fritz und sicherte den Titel. Bei seinem Comeback überzeugte er in den Testspielen ebenso wie die Stammkraft Wolff. "Wenn wir diese Torhüterleistung ansatzweise halten können, haben wir ein tolles Fundament für die Europameisterschaft", fand der Bundestrainer. Prokop weiß ja auch, dass nicht immer beide Torleute einen gleich guten Tag erwischen werden: "Dann ist es wichtig, dass sie als Team funktionieren." Das tun sie, versichern Wolff und Bitter. "Es harmoniert, das ist nicht gespielt, das ist so", bekräftigte Bitter am Freitag: "Ich habe meine Rolle - und die ist, mit Andi zusammen das Tor zu vernageln."

Bitter war einst der Familie zuliebe aus der Nationalmannschaft zurückgetreten

Beim DHB haben sie sich viele Gedanken gemacht über die Besetzung der Torhüter-Position, erzählte der für den Leistungssport zuständige Vizepräsident Bob Hanning vor dem Turnier. Der Europameister Wolff war gesetzt, aber Silvio Heinevetter, die langjährige Nummer eins, außer Form und selbst in Berlin in seinem Klub mehr auf der Bank als im Tor. Dario Quenstedt aus Kiel, den Prokop zuletzt häufig berücksichtigte, wäre eine logische und solide Wahl gewesen: Er hätte vermutlich ordentlich gehalten, wenn es nötig gewesen wäre, und sich ansonsten klaglos in die Hierarchie eingefügt, keine Ansprüche angemeldet, keinen Ärger gemacht.

Aber Hanning erinnerte dann an die Frauen-WM jüngst in Japan, als der deutschen Auswahl nur ein Punkt gefehlt hatte für den Halbfinaleinzug, im Grunde sogar nur ein Tor. Ein Tor, das sie bei der 28:29-Niederlage gegen Serbien in der Hauptrunde zu wenig geworfen hatte, oder eins, das sie nicht verhindert hatte. "Da war halt die Frage: Wem traust du am ehesten zu, diesen einen Ball zu halten, der am Ende womöglich übers Weiterkommen entscheidet?" Die Antwort sei dann Bitter gewesen, der seit Jahren mit seinen Paraden den Außenseiter TBV Stuttgart in der Bundesliga hält.

Der Routinier war einst der Familie zuliebe aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nun sind die drei Söhne alt genug, um ihrem Vater bewusst zuzuschauen. Deshalb hat Bitter auch nicht Nein gesagt, als der DHB ihn anrief. Gegen die Niederlande stand er zum 145. Mal im deutschen Tor, wenn auch nur kurz. Aber nicht nur der Kreisläufer Patrick Wiencek ist sicher: "Jogi mit seiner Erfahrung wird uns noch helfen."