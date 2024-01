Im Münchner Olympiastadion gelang Niklas Kaul nach dem Weltmeistertitel 2019 in Doha im vergangenen Jahr sein bisher zweiter großer Triumph: Der 25-Jährige wurde bei den European Championships Europameister im Zehnkampf. Vor großer Kulisse sicherte er sich mit 8545 Punkten den Titel, nachdem er in einem begeisternden 1500-Meter-Lauf zu Abschluss des Wettkampfs mehr als 38 Sekunden auf den bis dahin führenden Schweizer Simon Ehammer aufgeholt hatte. Nun kehrt der 1,90 Meter große Topathlet in die bayerische Landeshauptstadt zurück: Neben dem Handball-Ehepaar Dominik und Isabell Klein, die beide jahrelang in der deutschen Auswahl spielten, ist Kaul Botschafter der Handball-Europameisterschaft für den Spielort München. Und wie die Kleins hat auch Kaul eine Handball-Vergangenheit. Erst als 15-Jähriger entschied er sich gegen Handball und für die Leichtathletik . Der SZ erzählt er, warum er noch immer für den Sport brennt, von seiner ganz besonderen Beziehung zu München und warum der Speerwurf seine beste Zehnkampf-Disziplin ist.

SZ: Sie sind Handball-Botschafter für den EM-Spielort München: Dann lassen Sie uns doch mal Ihre Handball-Kenntnisse überprüfen.

Niklas Kaul: Oh Gott.

Was ist ein Kempa-Trick?

Der Kempa-Trick ist eigentlich das Gegenstück zum Alley-oop im Basketball: Ein Spieler spielt einen Pass, ein anderer fängt ihn im Sprung und schließt im Sprung ab.

Perfekt. Wann war Deutschland das letzte Mal Weltmeister?

2007, bei der Heim-WM.

Und Europameister?

Das war 2016 in Polen.

Und warum sollen die Zuschauer in die Olympiahalle zu den Spielen kommen?

Weil Handball der zweitschönste Sport ist, den es gibt (lacht). Und weil Handball ein Sport ist, der davon lebt, diese Stimmung aufzusaugen und mitzunehmen. Und in München spielen Nationen, bei denen man davon ausgehen kann, dass eine sehr gute Stimmung von den jeweiligen Landesfans gemacht wird ...

... womit sie wahrscheinlich die Dänen und die Isländer meinen ...

... unter anderem. Ich freue mich aber auch schon auf die Partie Serbien gegen Montenegro. Das wird bestimmt auch ein tolles Spiel.

Was macht ein EM-Botschafter eigentlich?

Zum einen versucht er Werbung für dieses Ereignis zu machen, zum anderen freut er sich, dass er auch selbst bei den Spielen dabei sein darf.

Detailansicht öffnen Letzter Feinschliff: Nationalspieler Juri Knorr Anfang November beim 28:27-Testspielsieg über Ägypten in der Münchner Olympiahalle. (Foto: Frank Hörmann/Sven Simon/Imago)

Aber jetzt ernsthaft: Welchen Bezug haben Sie zum Handball?

Ich habe selbst knapp zehn Jahre Handball gespielt, bis ich 15 Jahre alt war, musste dann aber leider den Handball beiseitelegen, weil ich eine Sportart verstärkt betreiben wollte. Für beides war dann keine Zeit mehr, also habe ich mich für Leichtathletik entschieden.

Haben Sie als Zehnkämpfer von Ihrer Handballzeit profitiert?

Auf jeden Fall. Meine beste Disziplin im Zehnkampf ist der Speerwurf und ich gehe mal davon aus, dass das daher kommt, weil ich schon als kleines Kind viele Würfe im Handball gemacht habe. Gar nicht mal Würfe, die maximal fest oder weit waren, sondern auch viele lockere, wie bei Pässen oder Anspielen. Davon profitiere ich bis heute.

Haben Sie in Ihrer Kindheit oder Jugendzeit noch andere Sportarten ausprobiert?

Ich habe mal ein halbes Jahr Fußball gespielt, das war aber irgendwie nicht meins.

Erzählen Sie.

Ich war damals schon relativ groß, musste Abwehr spielen und fand das irgendwie saublöd. Deshalb ließ ich es bald sein, ich war auch mit Handball und Leichtathletik ausgelastet.

Sie hätten lieber Tore geschossen?

Das schon, aber ich war mit dem Ball am Fuß nicht ganz so begabt wie mit dem Ball in der Hand.

Warum haben Sie sich letztlich für die Leichtathletik entschieden?

Die Perspektive war besser, ich war in der Leichtathletik dann doch besser als im Handball.

Wie gut waren Sie denn im Handball?

Wir haben nicht so hoch gespielt, aber die Frage war, ob ich Handball mal professionell machen will. Dann wäre die Landesauswahl wohl kein Problem gewesen, aber das ist natürlich hypothetisch, deshalb ergibt es keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken. Ich glaube außerdem, dass ich mir die richtige Sportart ausgesucht habe.

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Rückraumspieler waren?

Ja, Rückraum links, aber gegen Ende vermehrt Mitte.

Lassen Sie uns über München reden, welchen Bezug haben Sie zur Landeshauptstadt?

Wenn ich an München denke, dann sofort an die EM 2022 und damit den für mich schönsten Wettkampf meiner Karriere. Nicht einmal, weil es mein bester Wettkampf war, da gab es andere, die besser gelaufen sind. Aber einfach, weil die Stimmung im Stadion so toll war und mich dieses Konzept der European Championships begeistert hat. Zusätzlich habe ich in München meine ersten großen Meisterschaften als Zuschauer gesehen.

Lassen Sie mich raten, in der Leichtathletik?

Genau, bei der EM 2002, mit vier Jahren war ich das erste Mal in einem großen Stadion.

Haben Sie schon einmal in München ein Handballspiel gesehen?

Bis jetzt noch nicht, aber demnächst.

Apropos EM, das ist Ihr nächster großer Wettkampf im Juni in Rom. Wie sieht es gerade bei Ihnen aus?

Momentan sehr gut, ich war kürzlich im Trainingslager in Südafrika, Stand jetzt läuft die Vorbereitung ziemlich gut. Für Prognosen ist es noch ein bisschen früh, zu diesem Zeitpunkt bin ich aber sehr zufrieden.

Wussten Sie, dass das Münchner Publikum oft den Ruf eines Operettenpublikums hat, also nicht über die Maßen feurig?

Das habe ich ganz anders empfunden. Die EM 2022, das war stimmungstechnisch nah am Optimum.

Welche Rolle spielt denn die Stimmung im Stadion oder in der Halle für einen Sportler?

Fans können einen tragen. Daher ist es schon so, dass einem das Spiel mit dem Publikum hilft. Vor allem natürlich in Momenten, wenn es mal nicht so läuft, was ja auch im Handball vorkommt. Wenn man mal sechs, sieben Minuten kein Tor wirft, dann ist das Publikum wichtig, oder bei einer Aufholjagd, wenn die Zuschauer mitgehen. Das ist ja am Ende der große Vorteil eines Heimturniers.

In München gibt es seit Jahren keinen Profihandball mehr, die Sehnsucht ist groß. Glauben Sie, die Hallen werden voll?

Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.

Detailansicht öffnen Niklas Kaul mit seiner Partnerin, der Siebenkämpferin Mareike Rösing, Anfang November beim Sportpresseball in Frankfurt. (Foto: Peter Hartenfelser/Imago)

Auch ohne Bundesligisten gibt es in München und Südbayern eine breite Basis mit vielen Vereinen und Nachwuchsmannschaften. Sie haben mehrmals kritisiert, dass genau das der Leichtathletik fehlt. Was macht der Handball besser?

Ein Vorteil ist schon mal, dass Handball ein Teamsport ist. Da gibt es mehr Miteinander, was ich in der Leichtathletik manchmal vermisse. Dahin gehend kann man Kinder und Jugendliche auch leichter für den Sport begeistern. Da muss man in der Leichtathletik hinkommen, dass man häufiger den Teamgedanken in den Vordergrund rückt. Und die Vorteile größerer Trainingsgruppen betont, ich glaube, die können einem viel geben.

Was kann Ihr Sport noch vom Handball lernen?

Ich glaube, die beiden Sportarten können einander positiv beeinflussen. Jemand, der neben dem Handball in der Jugend Leichtathletik macht, erwirbt sich bestimmt einen Vorteil in der Athletik. Und andersherum kann sich ein Leichtathlet Dinge aneignen wie Sprungkraft oder Wurfgefühl. Aber sonst sind die Sportarten doch recht unterschiedlich.

Zurück zum neuen Fachgebiet, warum wird Deutschland Europameister?

Zum einen, weil das Team insgesamt gut aufgestellt ist. Und weil der Heimvorteil dann doch so stark wiegt, dass er in den K.o.-Spielen das entscheidende Quäntchen bringt.

Sie trauen dem deutschen Team tatsächlich den Titel zu?

Ich sage jetzt nicht, dass sie es schaffen müssen, aber ich glaube schon. Im Handball ist es häufig echt knapp und es entscheiden Kleinigkeiten. Ich kann es mir vorstellen.

Und Ihre Ziele?

Nach der EM im Juni ist das ganz große Ziel Paris. Eine Olympia-Medaille ist die einzige, die mir bei großen Meisterschaften noch fehlt, die hätte ich schon ganz gerne. Aber natürlich muss ich erst mal gesund bleiben und dann gibt es ja noch ein paar andere, die eine dieser drei Medaillen ganz gerne hätten. Aber jetzt ist erst mal Handball angesagt.