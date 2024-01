Handball-EM:Frankreich schlägt Österreich - und hilft Deutschland

Olympiasieger Frankreich hat sich als drittes Team nach Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Schweden vorzeitig für das Halbfinale bei der Handball-EM qualifiziert und die erhoffte Schützenhilfe für die deutsche Mannschaft geleistet. Der Rekord-Weltmeister setzte sich am Montag in Köln gegen Österreich mit 33:28 (15:16) durch und hat mit 8:0 Punkten vor dem abschließenden Hauptrunden-Spieltag einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe I sicher. Österreich verfügt über 4:4 Zähler und kann das Halbfinale nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Durch den Sieg der Franzosen könnte nun aber wiederum das DHB-Team durch zwei Siege gegen Ungarn und gegen das bereits ausgeschiedene Kroatien am Mittwoch ins Halbfinale einziehen, ohne von einem anderen Ergebnis abhängig zu sein.