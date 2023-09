Trotz des mehrmals verpassten Wiederaufstiegs in die Fußball-Bundesliga hält beim Hamburger SV der Zulauf zum Verein an. Wie der seit 2018 sportlich nur noch zweitklassige Traditionsklub am Dienstag mitteilte, werden zum 1. Oktober erstmals 100 000 Mitglieder zu verzeichnen sein - aus insgesamt 52 Ländern. Noch vor einem Jahr hatten die Hamburger 90 000 Mitglieder gemeldet. "Die neue Rekordmarke zeigt einmal mehr, wie besonders der HSV ist. Der Zusammenhalt innerhalb der HSV-Familie ist einzigartig", sagte Vereinspräsident Marcell Jansen: "Egal, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, egal, woher du kommst - wir alle tragen gemeinsam die Raute im Herzen", fügte der 37-Jährige hinzu.

Laut Klubangaben ist der HSV damit der erst sechste Verein aus der 1. und 2. Bundesliga, der eine sechsstellige Anzahl an Mitgliedern hat. Zuvor hatten der FC Bayern München, mit rund 300 000 Mitgliedern derzeit die Nummer eins in Deutschland, sowie Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln die 100 000-Marke übertroffen. Der HSV unterhält 31 Vereins-Abteillungen, die größte ist der Supporters Club.

Im aktuellen Zweitliga-Betrieb hat der HSV nach einem starken Saisonstart zuletzt durch zwei überraschende Niederlagen gegen die Aufsteiger SV Elversberg und VfL Osnabrück (jeweils 1:2) wichtige Punkte und die Tabellenführung verloren. An diesem Freitag (18.30 Uhr) kommt nun der amtierende Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf zum Topspiel in die HSV-Arena. Auch der Ansturm auf Heimspiele der Hamburger ist unverändert hoch, gegen Düsseldorf wird zum zwölften Mal in Serie ein mit 57 000 Zuschauern ausverkauftes Volksparkstadion erwartet. In der vergangenen Spielzeit hatte der HSV mit einem Schnitt von 53 500 Besuchern eine Auslastung von 94 Prozent erreicht.