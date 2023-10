Dem Stuttgarter Bundesliga-Schiedsrichter Tobias Reichel, im Hauptberuf Marketingreferent einer Krankenversicherung, hätte am Samstag vielleicht zugesagt, statt eines Fußballspiels das Rauchverbot im Freiburger Stadion zu überwachen. Denn dort waren erstmals gelbe und rote Karten mit Nichtrauchersymbol für solche Zuschauer angedroht worden, die auf der Tribüne verbotenerweise rauchen. Überwacht wurde dies allerdings vom Ordnungsdienst des SC. Reichel stand derweil unten auf dem Platz und musste sich für zwei umstrittene Entscheidungen heftige Kritik des knapp unterlegenen VfL Bochum gefallen lassen.

Die hitzige Stimmung auf dem Spielfeld erforderte, dass von sechs gelben Karten, die Reichel im Laufe des Spiels vergab, eine überraschenderweise tatsächlich wegen Rauchens erforderlich wurde: Nach einer guten Stunde rauchte Bochums Torwart Manuel Riemann vor Wut - und drosch den Ball empört auf die Tribüne. Die umstrittenste Szene des Spiels hatte sich indes deutlich früher ereignet: Das Spiel war eine halbe Stunde alt gewesen, als Reichel den Freiburger Vincenzo Grifo wegen einer grässlichen Grätsche gegen den Knöchel des Bochumers Cristian Gamboa des Feldes hätte verweisen sollen.

Man kann nur hoffen, dass der Freiburger Ordnungsdienst bei Bochums Fans Kulanz walten ließ

Dann hätte Grifo, der nur Gelb gesehen hatte, eine Viertelstunde später auch nicht einen überdies ebenfalls umstrittenen Handelfmeter zum 2:1-Siegtreffer verwandeln können. Man muss davon ausgehen, dass entnervte Bochumer Fans in diesem Moment unweigerlich zur Zigarette griffen, und man kann nur hoffen, dass der Ordnungsdienst darob Kulanz walten ließ.

In der Hausordnung des Freiburger Stadions heißt es unter Punkt 8.5: "Der SCF setzt sich für Nichtraucherschutz und Gesundheitsförderung ein." Der Bochumer Gamboa, bei Grifos Grätsche wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, fühlte sich am Samstag nicht annähernd so gut beschützt wie die Nichtraucher auf der Tribüne.