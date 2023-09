Seine Golfschläger wird Paul McGinley in der kommenden Woche in Rom nicht brauchen, dafür aber eine gute Stimme: Der 56-Jährige ist Berater des europäischen Kapitäns Luke Donald, TV-Experte und nebenbei ein Botschafter und eine Institution des Wettbewerbs, vor allem aus europäischer Sicht. An sechs Ausgaben war der Ire aus Dublin beteiligt, drei Mal als Spieler (2002, 2004, 2006), zwei Mal als Vizekapitän (2010, 2012) und ein Mal als Kapitän (2014) - Europa gewann alle davon. Wer also könnte die Herausforderungen des Ryder Cups besser erklären als der Mann, der einst berühmt wurde, weil seine Teamkameraden ihn nach seinem finalen Putt zum Sieg in einen Teich warfen ?

SZ: Herr McGinley, Sie sind mit Ihrer Vita ein gefragter Mann vor dem Ryder Cup - jetzt kommt auch noch eine deutsche Zeitung und möchte mit Ihnen reden...

Paul McGinley: Gerne. Sie sind aus München, richtig? Sind Sie zufrieden mit Harry Kane?

Die meisten hier sind das. Kennen Sie ihn?

Er ist ein sehr guter Freund von mir. Ein fantastischer Kerl und ein hervorragender Golfer. Er spielt Handicap 1! Ich muss mal vorbeikommen und eine Runde mit ihm spielen.

Er ist nur gerade recht eingespannt. Unter anderem auch am kommenden Wochenende, wenn der Ryder Cup ist. Für Sie als Ire - was bedeutet Ihnen dieses Event?

Um die Bedeutung zu verstehen, muss man immer zurückgehen zu der Zeit, als das ganze Turnier sehr einseitig war. Als vor 1979 nur die britischen Inseln gegen die USA gespielt haben, war der Ryder Cup, ehrlich gesagt, gar kein Wettbewerb - wir waren chancenlos. Dann wurden wir zu Europa und mit all diesen großartigen Spielern wie Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Ian Woosnam oder Nick Faldo haben wir alle zum ersten Mal erkannt, dass wir als Europäer auch ein Team mit Superstars haben können, das gegen die Amerikaner antritt und gewinnt.

Das war der Grundstein für die Stärke des europäischen Golfs heute?

Jetzt haben wir ein Team, das von Platz eins bis zwölf gut ist. Drei der vier besten Spieler in der Weltrangliste sind Europäer, mit Rory McIlroy, Jon Rahm und Victor Hovland. Die Breite aber ist wichtig: Die Spitzenspieler wie McIlroy müssen nicht mehr von Freitag bis Sonntag alle fünf Matches spielen, wie es früher üblich war. Wir haben jetzt die Chance, ihnen mal eine Pause zu gönnen.

Was treibt Europa im Ryder Cup an?

Verschiedenes, aber historisch gesehen war die Respektlosigkeit der Amerikaner ganz entscheidend. Es gab über Jahrzehnte ein respektloses Verhalten der amerikanischen Medien und auch der PGA Tour gegenüber unseren europäischen Spitzenspielern. Das waren große Charaktere wie Ballesteros oder Colin Montgomerie, die in ihren Ländern und hier auf dem Kontinent die Helden waren, während sie dort drüben keine Startberechtigung bekamen oder ihre Runden spät am Tag ohne TV-Übertragung spielen mussten. Montgomerie wurde immer wieder als letzter Spieler des Tages ausgelost, was eine Schande war.

Detailansicht öffnen Ein Deutscher als Held: 2012 gelingt Martin Kaymer (rechts) der entscheidende Putt zum Erfolg der Europäer, und das auswärts im Medinah Country Club, Illinois, in den USA. (Foto: Tannen Maury/dpa)

Er setzte sich trotzdem durch. Typisch für die Europäer?

Es ist wichtig, dass wir diese Mentalität des Underdogs nicht verlieren. Viele unserer Spieler spielen jetzt in den USA, sie haben ihre Häuser in Palm Beach und sind mit den amerikanischen Spielern befreundet. Das ist schön und gut, aber es muss einen klaren Unterschied geben, wenn es um den Ryder Cup geht. Ich bin ein großer Verfechter des Gefühls, dass man diese Rivalitäten suchen muss. Schauen Sie sich große Sportler wie Michael Jordan oder Novak Djokovic an: Um sich stärker zu fühlen, sehen sie in allen um sich herum ein Feindbild.

Da trifft es sich gut, dass die Amerikaner sich ihre Arroganz behalten haben. Sie selbst haben mal gesagt, dass sie gar nicht anders können.

Viele dieser amerikanischen Spieler sind mit uns befreundet, daher reden wir jetzt mal nur im sportlichen Sinne: Die Arroganz der Amerikaner hilft uns sehr. Als Alan Shipnuck - ein angesehener Golf-Journalist in den USA - vor dem Ryder Cup 2018 geschrieben hat, Amerika sei auf Jahrzehnte unschlagbar, hat uns das direkt in den Schoß gespielt. Wir lieben das, wir machen so etwas groß im Team, das hat uns damals absolut beflügelt.

Detailansicht öffnen Auch als Teamkapitän siegreich: 2014 feiert Europa den Titelgewinn im Ryder Cup - mit Paul McGinley (mit Pokal) als respektierter Führungsfigur. (Foto: Matt Dunham/AP)

Sind die Amerikaner jetzt nicht wieder unschlagbar?

Nachdem sie vor zwei Jahren so deutlich mit zehn Punkten Vorsprung gewonnen haben, haben sie es wieder getan. Sie wurden wieder einmal sehr leichtsinnig im Erfolg und sagten, dass sie in den nächsten zehn bis 20 Jahren unangefochten dominieren würden. Das hat uns im Hintergrund wieder beflügelt, kann ich Ihnen verraten.

Was prägt die europäische Underdog-Herangehensweise?

Die Kultur ist in einem Ryder-Cup-Team sehr wichtig. Es waren in Europa die Spitzenspieler, die diese Kultur einst eingeführt haben, die großen Persönlichkeiten, die mit gutem Beispiel vorangehen und diesen unbändigen Willen zum Sieg hatten. Ich las letztens in der Zeitung ein Zitat von Harry Kane über seine ersten Wochen bei Bayern München: Er sagte, bei Tottenham Hotspur war es nicht so schlimm, das eine oder andere Spiel zu verlieren, aber in München sei das nicht möglich. Diese Mentalität, die er beschrieb, ist genau die, die jede große Mannschaft braucht. Auch beim Ryder Cup.

Das kann aber auch mal verloren gehen, wenn man sich nur darauf verlässt, oder?

Ein Beispiel: Sam Torrance war eine große Nummer in meiner Ryder-Cup-Karriere. Ihm steht die Kultur auf die Stirn geschrieben. Er lebt und atmet diesen Wettbewerb. Jedes Mal, wenn man ihn beim Ryder Cup sah, konnte man dieses Lächeln und das Grinsen in seinem Gesicht mit dem großen Schnauzbart sehen. Und genau das hatten wir in Whistling Straits nicht. Es gab viele Gründe, warum es dort nicht geklappt hat. Covid hat es uns sicherlich erschwert, weil wir keine Unterstützung der Zuschauer hatten. Aber wir hatten auch eine alternde Mannschaft, die sich in einem Umbruch befand.

Dieser Umbruch hat sich nun vollzogen. Die Generation um Ian Poulter und Sergio Garcia ist nicht mehr da, stattdessen führen McIlroy und Rahm an - wie machen sie das am besten?

Es geht ganz sicher nicht darum, so zu tun, als wäre man Braveheart, auf dem Tisch zu stehen und brüllend Reden zu halten. Nehmen Sie Poulter. Der wirkte nach außen hin immer sehr emotional, aber: Hinter den Kulissen hat er sich nicht auf die Brust geklopft oder viel gesprochen. Dafür hatte er eine unglaubliche Intensität, fast so wie Roy Keane früher bei Manchester United, der die Umkleidekabine beherrschte, ohne ständig zu sprechen, sondern nur, indem er mit gutem Beispiel voran ging. Das ist besonders wichtig im Golfsport, wo eine Gruppe von Einzelsportlern nicht darauf trainiert ist, Teil eines Teams zu sein.

Wie kann man solche Führungsspieler erziehen?

Wenn man jemanden wie McIlroy oder Rahm dazu auffordert, sich in der Gruppe lautstark zu äußern, dann mögen sie das vielleicht nicht. Man könnte sie in eine Position bringen, in der sie sich nicht wohl fühlen, weil sie das nicht gewohnt sind. Als ich Kapitän war, habe ich den wichtigsten Spielern einfach gesagt: Die anderen Jungs beobachten euch, sie folgen euch, sie nehmen eure Energie auf. Was ich von diesen Spitzenspielern wollte, war, dass sie die Energie und das Gefühl der Zielstrebigkeit um sich herum kultivieren.

Dann reißt auf einmal ein Einzelsportler den anderen mit.

All die Dinge, über die ich hier spreche, habe ich selbst gelernt. Ich habe es gelebt, ich war ein Teil davon. Als ich in das Ryder-Cup-Team kam, gehörte ich nicht zu den Spitzenspielern. Ich war kein junger Kerl wie Ludvig Aberg, den mit 23 Jahren schon jeder kannte und für sein Talent bewunderte. Ich war einer der Jungs, die die zwölf Plätze auffüllten, weil wir damals nicht so viele Topspieler hatten. Aber dann wurde ich von den großen Spielern in meinem Umfeld großgezogen, sie haben mich inspiriert.

Angeführt wird jedes Ryder-Cup-Team von einem Kapitän, der die Spieler nominiert und sie dann an den drei Tagen in den Duellen einsetzt. Was macht dieses Amt so speziell?

Es ist eine sehr einzigartige Aufgabe. Ich habe mit der London Business School zusammengearbeitet, nachdem ich Kapitän war, da sie sehr an der Rolle einer Person interessiert waren, die eine Gruppe von Menschen, die von klein auf darin geschult wurden, sich auf sich selbst zu konzentrieren, zu einer Gruppe formen muss. Golfspieler haben eine tiefsitzende Motivation, immer nur auf sich selbst aufzupassen - wenn man sie in ein Team steckt, holt man sie aus ihrer Komfortzone heraus. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, weil sie daran gewöhnt sind, immer ihr eigener Chef zu sein.

Und was haben Sie der London Business School verraten?

Einer der Tricks, die ich angewandt habe, war, sie als Individuen zu halten. In unserem Teamraum hing 2014 ein großes Poster, auf dem stand: "Die beste Teamarbeit entsteht, wenn Menschen als Individuen auf ein Ziel hinarbeiten, aber im Einklang." Der Punkt ist: Du hilfst dem Team, wenn du für dich selbst gute Leistungen erbringst.

Es gab auch Kapitäne, die es nie geschafft haben, ein Team zu formen. Welche Fehler kann man machen?

Eine Schwierigkeit besteht darin, stets mehrere Arenen gleichzeitig im Blick zu behalten. Am Freitagvormittag finden zum Start vier verschiedene Spiele gleichzeitig statt, und die Fehler, die ich in der Vergangenheit bei Kapitänen gesehen habe, bestehen darin, dass sie mit ihrem Golfwagen ankommen, zwei Schläge eines Spielers sehen und dann entscheiden, ob diese Spieler auch am Nachmittag wieder spielen sollen. Diese Momentaufnahme als Entscheidungsgrundlage zu nehmen, ist gefährlich, man weiß nicht wirklich etwas über die Form eines Spielers, wenn man ihn nur kurz sieht. Um ehrlich zu sein, habe ich daher relativ viel vor dem Fernseher gesessen. Ich habe nicht versucht, der Typ zu sein, der hinter den Spielern steht und jeden Schlag genau kontrolliert, sondern eher im Hintergrund zu arbeiten.

Hilfestellung Nummer eins: Sie haben Vizekapitäne.

Und auf die muss man sich verlassen, wenn sie vor Ort sind. Sie spielen eine wichtige Rolle, sie lesen die Körpersprache und erkennen das Energieniveau bei einem Spiel. Auf der Grundlage dieses Feedbacks habe ich damals meine Entscheidungen getroffen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Sportarten: Beim Fußball hat man als Trainer ein einzelnes Spiel vor sich, das man beobachten muss, man kann daher die volle Kontrolle haben. Beim Ryder Cup läuft das Meiste parallel ab.

Hilfestellung Nummer zwei: Es gibt inzwischen präzise statistische Analysen.

Das hat sich stark weiterentwickelt in den vergangenen zehn Jahren. 2014 war ich der erste Kapitän auf beiden Seiten, der ein professionelles Statistik-Team ins Boot holte. Ich erinnere mich, dass die European Tour mich fragte, ob ich verrückt sei, so viel Geld für Analysen auszugeben.

Ein bisschen skeptisch klingen Sie immer noch?

Die Antwort wird im Ryder Cup nie auf dem Papier stehen. So altmodisch es auch klingen mag: Herz und Seele sind ein großer Teil des Kapitänsdaseins. Spüren, fühlen, ein Bauchgefühl haben - und das dann mit Statistiken kombinieren. Man verwaltet nicht per Computer. Ich würde sagen, dass ich 30 bis 40 Prozent meiner Entscheidungen anhand von Statistiken getroffen habe, der Rest ist eine Analyse der Psyche eines Spielers.

Sie sind für Luke Donald als eine Art Mentor tätig - worüber sprechen Sie mit ihm?

Wenn er mir eine Frage stellt, antworte ich meistens auch mit einer: Was ist dein Instinkt? Er war ein fantastischer Ryder-Cup-Spieler, er hat eine phänomenale Bilanz, er war die Nummer eins der Welt - er versteht dieses Spiel und weiß, was es braucht, um zu gewinnen. Bevor er sich also von einer Tabelle oder von jemand anderem überzeugen lässt, rate ich ihm: Vertraue deinem Instinkt.

Welchen Einfluss hat es, dass aus diesem Team jetzt einige, unter anderem auch Martin Kaymer, auf der saudi-arabischen LIV-Tour spielen?

Viele der Spieler, die auf der LIV-Tour gespielt haben, verfügen über einen unglaublichen Wissensschatz. Garcia, Poulter oder Kaymer: Ihr Einfluss auf das gesamte Spiel wäre sehr wichtig, wir haben ohne Frage einen Brain Drain erlebt. Aber die European Tour hat beschlossen, sie auszuschließen, also machen wir weiter und finden andere Lösungen. Das ist einer der Gründe, warum ich mich stärker engagiert habe. Wenn Poulter, Lee Westwood und Kaymer noch dabei wären, würde ich sicher nicht so aktiv auf das aktuelle Team einwirken, das würden dann sie machen.

Kaymer war der letzte deutsche Spieler beim Ryder Cup, nun scheiterte Yannik Paul knapp an der Qualifikation. Wie sehen Sie seine Chancen in zwei Jahren?

Yannik hatte wirklich sehr viel Pech. Ich denke, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass unser Qualifikationssystem sehr veraltet ist. Zwei Plätze wurden ihm durch McIlroy und Rahm weggenommen, die aber jede Woche in den USA spielen, so dass Yannik keine Chance hatte, sie zu überholen. Wir müssen ein System finden, in dem Jungs wie er, die jede Woche in Europa spielen, für ihre Loyalität belohnt werden.