Bei der Rückkehr in die Champions League sichert sich Borussia Mönchengladbach ein 2:2-Unentschieden bei Inter Mailand - in einer aufregenden Partie war sogar mehr drin.

Von Ulrich Hartmann

Die Ehrfurcht war groß gewesen, als sich die Fußballer von Borussia Mönchengladbach dieser gewaltigen Festung namens Giuseppe-Meazza-Stadion im Stadtteil San Siro näherten. Sie, die Champions-League-Neulinge vom Niederrhein mit dem Champions-League-Debüt-Trainer Marco Rose, trafen auf den großen FC Internazionale Milano, auf dessen champions-league-erfahrenen Trainer Antonio Conte mit Spitzenspielern wie Arturo Vidal und Ivan Perisic - sogar der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers pfiff bereits sein 51. Champions-League-Spiel.

Es war ein bisschen so, als fühlte man sich auf einer sehr exklusiven Party ein bisschen verloren. Genau deshalb hatte Rose seine Spieler ermahnt, "mutig" zu sein, "frech" zu sein und sich nicht zu scheuen, dem Topstürmer Romelu Lukaku auch mal "den Ball zu klauen". "Es ist Inter!", hatte Rose gesagt. "Wir spielen gegen eine Männermannschaft", hatte Sportchef Max Eberl formuliert. Gemeint hatten beide das Gleiche: dass man sich leidenschaftlich wehren muss.

Und das taten die Gladbacher nach Kräften. Sie legten ihre Ehrfurcht von Minute zu Minute ab, spielten mutig, versuchten frech zu sein und erkämpften sich am Ende ein unerwartetes, keineswegs unverdientes, aber schon auch ein bisschen glückliches 2:2 (0:0)-Unentschieden. Lukaku hatte das 1:0 erzielt (49.) und Ramy Bensebaini per Elfmeter den Ausgleich (63.), Jonas Hofmanns 2:1 (84.) wiederum egalisierte Lukaku in der 90. Minute. Vier Jahre nachdem sich Gladbach mit einem 0:4 in Barcelona aus der Champions League verabschiedet hatte, meldeten sie sich am Mittwoch mit einem höchst respektablen Ergebnis bei Inter Mailand zurück.

Nächsten Dienstag empfangen sie Real Madrid, übernächsten Dienstag gastieren sie bei Schachtor Donezk, das am Mittwoch mit 3:2 bei Real gewann. Das Achtelfinale wird trotzdem schwierig für Gladbach, aber vielleicht schaffen sie es auch als Gruppendritter in die Europa League.

Inter, das Ende August das Europa-League-Endspiel in Köln gegen den FC Sevilla 2:3 verloren hatte, musste auf den corona-positiven früheren BVB-Spieler Achraf Hakimi verzichten. Bei den Gladbachern, mit fünf offensiv orientierten Feldspielern wahrlich mutig aufgestellt, saß Lars Stindl nur auf der Bank. Der Kapitän sah seine Kollegen auf dem Feld tatsächlich mutig pressen. Sie liefen die Mailänder schon an deren Strafraum an und zeigten dabei eine Eigenschaft, die Manager Eberl eingefordert hatte. Sie waren "eklig".