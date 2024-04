Mit einem 4:1 (3:0)-Heimsieg gegen den VfB Lübeck hat Aufsteiger SpVgg Unterhaching am Samstag den Klassenerhalt in der dritten Liga auch rechnerisch gesichert. Dabei setzte Gibson Nana Adu den Schlusspunkt, indem er eine Hereingabe von Aaron Keller per Abstauber über die Torlinie drückte. Damit avancierte der Angreifer mit 16 Jahren und 59 Tagen zum jüngsten Torschützen der Drittliga-Historie. Er löste David Alaba ab, der bei seinem Premierentreffer für den FC Bayern München II gegen Wuppertal in der Saison 2009/10 schon mehr als ein Jahr älter war als Adu jetzt. Auf den weiteren Plätzen dieser Rekordliste liegen der Dortmunder Youssoufa Moukoko und Jamal Musiala vom FC Bayern. Hachings Präsident Manfred Schwabl persönlich hatte sich vor knapp zwei Jahren darum bemüht, Adu zur SpVgg zu holen, nachdem der damals 14-Jährige wegen Undiszipliniertheiten bei Mainz 05 keine Perspektive mehr hatte.