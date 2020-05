August 1990 in New York, einer dieser schwülen Spätsommertage vor dem Beginn der US Open. Gabriela Sabatini blickt im Training kurz dem Ball hinterher, den sie gerade weit ins Aus geschaufelt hat. Dann dreht sie sich um, trottet breitbeinig, mit ausladenden Schritten, zur Grundlinie zurück, als wäre sie eine Nachfahrin des großen, massigen Westernhelden John Wayne. Nun beginnt sie von Neuem. Sie tippt den Ball zwei-, dreimal auf, ihr Kopf kippt vor der Ausholbewegung zum Aufschlag schwer nach links, als wollte er sich vielleicht noch einmal auf der Schulter ausruhen. Ihr muskulöser Oberkörper dehnt sich in Rücklage. Dann ruckelt der rechte Arm nach oben wie bei einer schlecht geölten Puppe, für Bruchteile einer Sekunde ist sie scheinbar im Stillstand, während sie darauf wartet, dass der Ball auf ihren Schläger tropft. Sie trifft den Ball nach einer übergroßen Schleife in einer etwas unrunden Bewegung und wuchtet die Filzkugel über oder in das Netz. Aber was heißt hier wuchtet? Die Argentinierin gibt dem Ball einen derart tempomindernden Effet, dass dieser langsam durch die Luft eiert. Die Speed Gun zeigt im Schnitt nur in zwei von fünf Fällen Messwerte an, sie liegen bei laschen 70 Meilen pro Stunde - und das waren wohlgemerkt Versuche, den ersten Aufschlag zu üben. Beim zweiten Service scheint der Ball Stehversuche zu machen.

Aber Gabriela Sabatini macht weiter.

Wer sie damals nach einigen Jahren am Fernseher erstmals live erlebte, war einigermaßen erstaunt. Es ging weniger darum, dass der ganze Auftritt überhaupt nicht zum fließenden äußeren Erscheinungsbild passte, das die Argentinierin zu einer der populärsten Sportlerinnen des späten 20. Jahrhunderts werden ließ. Es ging in erster Linie darum, dass man sich fragte, wie es diese Spielerin in die Top Ten, ja sogar unter die besten Drei der Weltrangliste geschafft hatte. Sie wirkte müde und uninspiriert, wenn sie ans Netz schlich, so wie John J. Rambo nach einem Dschungelkampf zu viel. Alles fiel ihr schwer. Den Anweisungen ihres neuen Trainers Carlos Kirmayr, so oft wie möglich zu attackieren, schien sie eher widerwillig zu folgen. In keiner Sekunde sah es so aus, als könnte sie bei dem anstehenden Turnier Steffi Graf oder Monica Seles oder Martina Navratilova ernstlich gefährden.

Es hätte eine der großen Rivalitäten im Frauentennis werden können

Keine zwei Wochen später gewann die 20-Jährige aus Buenos Aires die US Open und damit ihr erstes Grand-Slam-Turnier. Im Finale bezwang sie Steffi Graf, indem sie immer wieder den Weg ans Netz suchte, egal wie krumpelig die Vorbereitungsbälle waren, und damit ihre Gegnerin aus dem Rhythmus brachte.

Detailansicht öffnen Ihr einziger Grand-Slam-Triumph im Einzel: Sabatini bei den US Open 1990 (Foto: Gamma-Rapho via Getty Images)

Niemand hatte damit rechnen können. Und niemand konnte ahnen, dass dies der einsame Höhepunkt in Sabatinis Karriere bleiben würde - und in ihrem ewigen Duell mit Graf. Die Brühlerin, Jahrgang 1969 und damit ziemlich genau elf Monate älter, war schon mit 13 Jahren Profispielerin geworden, aber es war Sabatini, die sich schneller in die Liste der Turniersiegerinnen eintragen konnte: 1984 als Juniorin bei den French Open, 1985 als Profi im fernen Japan, da war sie gerade mal 15. Einen großen Teil ihrer Karriere erlebte Sabatini dann parallel zu der deutschen Ausnahmespielerin - oder doch eher hinter ihr.

Es hätte eine der großen Rivalitäten im Frauentennis werden können, medienwirksam verwertbar als Zweikampf der langbeinigen deutschen Blondine und der dunkelhaarigen südamerikanischen Herausforderin mit der mächtigen einhändigen Rückhand. Aber erstens waren beide zu introvertiert für verbale Scharmützel. Zweitens konnten sie gut miteinander - was sich nicht zuletzt bei ihrem Doppel-Triumph 1988 in Wimbledon gezeigt hatte. Und drittens war die Bilanz ihrer Duelle zu eindeutig. 40 Mal spielten sie gegeneinander, 29 Mal gewann Graf. Noch klarer ging es in den großen Partien zu: Bei Grand-Slam-Turnieren behielt die Deutsche in elf von zwölf Versuchen die Vorhand; sie stemmte 22 Mal Grand-Slam-Pokale - Sabatini eben nur einen, einmal.