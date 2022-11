Von Philipp Selldorf, Maskat

Fast den halben Erdball haben die Fans der Nationalmannschaft hinter sich gelassen, um im mutmaßlich weltfernen Sultan-Quabus-Stadion in Maskat ihrem Team beim finalen WM-Test Beistand zu leisten, aber so exotisch und speziell war es an Ort und Stelle dann doch nicht. Auf den Banden wurden deutsche Türen und Versicherungen beworben, und über den Rasen schritt, besser: stolzierte, Lothar Matthäus, den man doch gerade erst in Gelsenkirchen gesehen hatte.