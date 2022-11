DFB-Elf in der Einzelkritik:Füllkrug gelingt die perfekte Premiere

Von Martin Schneider, Doha

Manuel Neuer

Detailansicht öffnen (Foto: ANNEGRET HILSE/REUTERS)

Wenn Hansi Flick eine Schonungs-Elf auf den Platz schickt, will Neuer natürlich nicht geschont werden. Zum einen ist er der Kapitän, der hat gefälligst an Bord zu sein. Zum anderen findet Neuer, nach allem was man so über ihn weiß, es auch einfach ganz gut, ein Spiel in Maskat in der Statistik stehen zu haben - da fährt man schließlich nicht jedes Jahr zum Auswärtsspiel hin. Machte vielleicht auch deswegen einen Ausflug, schnappte sich zehn Meter tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und versuchte einen langen Pass auf Joshua Kimmich. Der misslang ihm. Hatte gegen Ende dann Glück, nicht auch noch ein Gegentor in Maskat in der Statistik zu haben.