Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Im Lusail Iconic Stadium findet am 18. Dezember das WM-Finale statt.

Auch wenn noch nicht alle Begegnungen der Fußball-WM in Katar feststehen, gibt es bereits die Termine: Der Spielplan im Überlick.

Fußball-WM im Advent: Am 21. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. 32 Mannschaften nehmen teil, die letzten drei Teams werden noch in den ausstehenden Playoffspielen im Juni ermitelt.

Kurios: Das prestigeträchtige Eröffnungsspiel wurde kurz nach der Verlosung Gastbeger Katar entzogen, stattdessen beginnt die WM mit der Partie Senegal gegen die Niederlande. Zwar gab die Fifa die genauen Gründe bisher nicht bekannt, es dürfte aber vor allem an der frühen Anstoßzeit in Ecuador (5 Uhr morgens) liegen, dass das Spiel am Eröffnungstag nach hinten verschoben wurde. Die Eröffnungsfeier soll aber dennoch vor der Partie Katar gegen Ecuador stattfinden.

WM-Playoffs

Drei Startplätze sind für die WM noch vakant. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine verlegte die Fifa das Playoffspiel zwischen Schottland und der Ukraine in den Juni. Der Gewinner der Partie spielt gegen Wales um den letzten europäischen Startplatz.

5.6.: Wales - Schottland/Ukraine

14.6.: Peru - VAE/Australien

14.6.: Costa Rica - Neuseeland

Detailansicht öffnen Die WM beginnt am 21. November in Katar. (Foto: Kurt Schorrer/dpa)

Die WM-Gruppen im Überblick

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Dänemark, Tunesien, Peru/Vereinigte Arabische Emirate/Australien

Gruppe E: Spanien, Deutschland , Japan, Costa Rica/Neuseeland

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Spiele der Deutschen Nationalmannschaft

23.11., 14.00 Uhr in ar-Rayyan: Japan - Deutschland

27.11., 11.00 Uhr in al-Chaur: Spanien - Deutschland

01.12., 16.00 Uhr in al-Chaur: Deutschland - Costa Rica/Neuseeland

Spielplan der WM 2022

Nachfolgend finden Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in chronolgischer Reihenfolge:

Vorrunde Spieltag 1

21.11., 11 Uhr in Doha: Senegal - Niederlande

21.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: England - Iran

21.11., 17 Uhr in al-Chaur: Katar - Ecuador

21.11., 20 Uhr in ar-Rayyan: USA - Wales/Schottland/Ukraine

22.11., 11 Uhr in Lusail: Argentinien - Saudi-Arabien

22.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: Dänemark - Tunesien

22.11., 17 Uhr in Doha: Mexiko - Polen

22.11., 20 Uhr in al-Wakra: Frankreich - VAE/Australien/Peru

23.11., 11 Uhr in al-Chaur: Marokko - Kroatien

23.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: Deutschland - Japan

23.11., 17 Uhr in Doha: Spanien - Costa Rica/Neuseeland

23.11., 20 Uhr in ar-Rayyan: Belgien - Kanada

24.11., 11 Uhr in al-Wakra: Schweiz - Kamerun

24.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: Uruguay - Südkorea

24.11., 17 Uhr in Doha: Portugal - Ghana

24.11., 20 Uhr in Lusail: Brasilien - Serbien

Vorrunde Spieltag 2

25.11., 11 Uhr in ar-Rayyan: Iran - Wales/Schottland/Ukraine

25.11., 14 Uhr in Doha: Katar - Senegal

25.11., 17 Uhr in ar-Rayyan: Niederlande - Ecuador

25.11., 20 Uhr in al-Chaur: England - USA

26.11., 11 Uhr in al-Wakra: Tunesien - VAE/Australien/Peru

26.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: Polen - Saudi-Arabien

26.11., 17 Uhr in Doha: Frankreich - Dänemark

26.11., 20 Uhr in Lusail: Argentinien - Mexiko

27.11., 11 Uhr in ar-Rayyan: Japan - Costa Rica/Neuseeland

27.11., 14 Uhr in Doha: Belgien - Marokko

27.11., 17 Uhr in ar-Rayyan: Kroatien - Kanada

27.11., 20 Uhr in al-Chaur: Spanien - Deutschland

28.11., 11 Uhr in al-Wakra: Kamerun - Serbien

28.11., 14 Uhr in ar-Rayyan: Südkorea - Ghana

28.11., 17 Uhr in Doha: Brasilien - Schweiz

28.11., 20 Uhr in Lusail: Portugal - Uruguay

Vorrunde Spieltag 3

29.11., 16 Uhr in al-Chaur: Niederlande - Katar

29.11., 16 Uhr in ar-Rayyan: Ecuador - Senegal

29.11., 20 Uhr in Doha: Iran - USA

29.11., 20 Uhr in ar-Rayyan: England - Wales/Schottland/Ukraine

30.11., 20 Uhr in Lusail: Saudi-Arabien - Mexiko

30.11., 20 Uhr in Doha: Polen - Argentinien

30.11., 16 Uhr in al-Wakra: VAE/Australien/Peru - Dänemark

30.11., 16 Uhr in ar-Rayyan: Tunesien - Frankreich

01.12., 20 Uhr in al-Chaur: Costa Rica/Neuseeland - Deutschland

01.12., 20 Uhr in ar-Rayyan: Japan - Spanien

01.12., 16 Uhr in Doha: Kanada - Marokko

01.12., 16 Uhr in ar-Rayyan: Kroatien - Belgien

02.12., 20 Uhr in Doha: Serbien - Schweiz

02.12., 20 Uhr in Lusail: Kamerun - Brasilien

02.12., 16 Uhr in al-Wakra: Ghana - Uruguay

02.12., 16 Uhr in ar-Rayyan: Südkorea - Portugal

Achtelfinale

3.12., 16 Uhr in ar-Rayyan: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

3.12., 20 Uhr in ar-Rayyan: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

4.12., 16 Uhr in al-Chaur: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

4.12., 20 Uhr in Doha: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

5.12., 16 Uhr in al-Wakra: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F

5.12., 20 Uhr in Doha: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H

6.12., 16 Uhr in ar-Rayyan: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E

6.12., 20 Uhr in Lusail: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G

Viertelfinale

9.12., 16 Uhr in Lusail: Gewinner AF 5 - Gewinner AF 6

9.12., 20 Uhr in ar-Rayyan: Gewinner AF 1 - Gewinner AF 2

10.12., 16 Uhr in al-Chaur: Gewinner AF 7 - Gewinner AF 8

10.12., 20 Uhr in Doha: Gewinner AF 3 - Gewinner AF 4

Halbfinale

13.12., 20 Uhr in Lusail: Gewinner VF 1 - Gewinner VF 2

14.12., 20 Uhr in al-Chaur: Gewinner VF 3 - Gewinner VF 4

Spiel um Platz 3

17.12., 16 Uhr in ar-Rayyan: Verlierer HF 1-Verlierer HF 2

Finale

18.12., 16 Uhr in Lusail: Gewinner HF 1 - Gewinner HF 2