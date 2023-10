Josef "Beppo" Eibl hat in den vergangenen Tagen einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, sich Richtung Profifußball zu kicken. Der Trainer der DJK Vilzing absolviert gerade den A-Lizenz-Lehrgang in Bad Hennef, am Dienstag saß er sechs Stunden im Auto, um rechtzeitig zum Auswärtsspiel seines Teams bei Türkgücü München am Seitenrand zu stehen. "Ich war ziemlich fertig, aber im Spiel ist dann das Adrenalin gekommen", sagt der 37-Jährige, der schon als Spieler mit dem SV Schalding-Heining bis in die Regionalliga kam. In Hennef habe er bemerkt, dass "wir deutschlandweit im Fokus sind", er werde von Kollegen viel auf seine Mannschaft angesprochen. Zu dieser Euphoriewelle rund um den Verein, die einfach nicht brechen will, hatte auch das Tor des Monats in der ARD im Monat Juli beigetragen: Torwart Max Putz war mit einem Abschlag aus der Hand aus 90 Metern Entfernung gegen den 1. FC Nürnberg II erfolgreich gewesen.