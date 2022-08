Unter Beobachtung: Polizisten und Fans in Berlin am ersten Spieltag.

Von David Kulessa

Abgestiegen zu Zeiten von Geisterspielen, dann ein Jahr in der zweiten Liga - die Fans des SV Werder hatten lange darauf gewartet, ihren Verein wieder in der Bundesliga unterstützen zu können. Doch der Saisonauftakt in Wolfsburg lief dann für viele Anhänger ganz anders als erhofft: Am Bahnhof warteten nicht nur schwer bewaffnete Polizeikräfte, den Fans wurde auch mitgeteilt, dass sie die Innenstadt nicht betreten dürfen.