An diesem Montag kommen in einem Hotel am Frankfurter Flughafen die 36 Profiklubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Allerhand wichtige Aspekte sind dort zu besprechen zu der Frage, wie es in der Coronakrise weitergehen soll. Viele dieser Fragen sind aber nicht final zu entscheiden, weil im Moment eben keiner seriös sagen kann, wie lange und stark sich das Virus noch ausbreiten wird. Doch selbst die Szenarien, die die Erst- und Zweitligisten entwickeln wollen, stehen noch unter einem gravierenden Vorbehalt: der Entscheidung von Europas Fußball-Union (Uefa) am Tag darauf.

Am Dienstag werden sich die Vertreter der 55 Uefa-Mitgliedsländer zu einer Telefonkonferenz zusammenschalten. Dabei werden Weichen gestellt, insbesondere mit Blick auf die Frage, ob die Europameisterschaft verschoben wird, die am 12. Juni in Rom beginnen soll. Am Umgang mit diesem Termin-Pfropfen hängt vieles, denn der EM-Start engt die Klubs ein, sollten sie neue Pläne fassen wollen.

Der Druck auf die Uefa aus den nationalen Verbänden ist bereits immens. Eine Verlegung der EM entlastet alle Ligen und würde - falls das Virus und seine Verbreitung einen Spielbetrieb bis zum Sommer überhaupt wieder zulassen - einen Spielraum bis mindestens Ende Juni schaffen. Die Deutschen müssen noch neun Spieltage absolvieren, ebenso die Engländer, die Franzosen noch zehn, die Spanier elf und die Italiener sogar zwölf. Wird die EM nicht verschoben, könnten die Spielzeiten sicher nicht zu Ende gespielt werden.

Die Botschaft, die die meisten Vereinsvertreter gerade in die Welt senden, ist entsprechend eindeutig: Zuerst die Liga, dann der Rest! Zudem ist es natürlich auch im Interesse der Uefa, sich Luft zu verschaffen, um die Europa League und vor allem die Champions League noch zu Ende zu bringen. Eine Europapokal-Saison bringt dem Verband im laufenden Zyklus im Schnitt 800 Millionen Euro. Die nächste EM, die über den Kontinent verteilt in zwölf Ländern ausgetragen werden soll, wird wirtschaftlich für die Uefa kein großer Wurf.

Die nächste Frage ist, wann die EM stattdessen stattfinden könnte - und da geraten die Coronakrise und ihre Folgen mitten in den seit Monaten andauernden Machtkampf zwischen der Uefa und dem Fußball-Weltverband (Fifa). Der naheliegende Ersatztermin für das Kontinentalturnier wäre der Sommer 2021. Dafür müsste aber die Fifa ihre reformierte Klub-WM antasten, die für diese Zeit geplant ist und erstmals mit 24 Teams stattfinden soll. Das Turnier steht in der allgemeinen Prioritätenliste sehr weit unten, es ist aber das Prestigeprojekt des Fifa-Bosses Gianni Infantino - und es verspricht einigen Großklubs üppige Einnahmen. Vor diesem Hintergrund berichtete der Telegraph jetzt von einer Variante, wonach auch eine EM im kommenden Winter eine Option sei.

Die Uefa sagte dazu am Sonntag nichts, sie will erst das Meeting am Dienstag durchziehen, an dem neben den Mitgliedsverbänden auch Vertreter der großen Klubs, der Ligen und der Spielergewerkschaft teilnehmen sollen. Schon jetzt ist aber klar, dass der Winter-Gedanke abwegig ist. Sollten überhaupt wieder irgendwann Spiele möglich sein, würde sich der Betrieb in den nationalen Ligen bis Sommer ziehen - vielleicht sogar, auch dazu gibt es bereits erste Überlegungen unter Funktionären, über die bisher geltende Grenze vom 30. Juni hinaus. Die ist unter anderem deswegen entscheidend, weil dann die Arbeitsverträge enden. In jedem Fall wird die Beendigung der laufenden Spielzeit stark in die folgende hineinwirken. Dass in den noch knapperen Zeitraum ein vierwöchiges Turnier hineingepresst werden soll, ist schlicht nicht vorstellbar.