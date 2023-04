Kapitän Marco Reus bleibt Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund für mindestens ein weiteres Jahr erhalten. Der 33 Jahre alte Nationalspieler hat seinen zum Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten bis 2024 verlängert. Das gab der BVB am Donnerstag bekannt. Dortmund machte keine weiteren Angaben zu Vertragsinhalten. Laut Medienberichten soll Reus mit dem neuen Arbeitspapier als Festgehalt nur noch sieben statt wie bisher rund zwölf Millionen Euro kassieren.

Reus hatte schon in den vergangenen Wochen wiederholt betont, seine Karriere bei seinem Heimatklub ausklingen lassen zu wollen und damit Spekulationen über einen Vereinswechsel widersprochen. Reus, in Dortmund geboren, hat bereits in seiner Jugend für die Borussia gespielt. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. Seine bislang größten Erfolge waren die DFB-Pokalsiege 2017 und 2021.

Der Dortmunder Offensivallrounder genießt bei vielen BVB-Fans seit Jahren Kultstatus, stand aber zuletzt in der Kritik und war beim nicht mehr unantastbarer Stammspieler. So hatte er im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht. In den vergangenen drei Partien gegen den 1. FC Union Berlin (2:1), in Stuttgart (3:3) und gegen Frankfurt (4:0) saß er zunächst auf der Bank. In dieser Saison erzielte er acht Pflichtspiel-Treffer.