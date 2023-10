In der niederländischen Eredivisie ist die Partie zwischen dem RKC Waalwijk und dem kriselnden Rekordmeister Ajax Amsterdam am Samstagabend nach einem schweren Zusammenprall zweier Spieler abgebrochen worden. Beim Stand von 3:2 für Ajax wurde Waalwijk-Torhüter Etienne Vaessen vom früheren Leipziger Stürmer Brian Brobbey unabsichtlich, aber heftig am Kopf getroffen, der Schlussmann blieb regungslos liegen. Medizinische Betreuer konnten Vaessen reanimieren.