Robin Koch grinste kurz, als er vom besonderen Gast auf der Tribüne erfuhr. Dass sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler den Conference-League-Auftakt von Eintracht Frankfurt im Stadion angesehen hatte, habe er nicht gewusst, gab der Abwehrspieler der Hessen zu. Dennoch machte er vielleicht genau im richtigen Moment wieder auf sich aufmerksam. Mit seinem Siegtreffer per Kopf für die Eintracht beim äußerst mühevollen 2:1 (1:1) im ersten Gruppenspiel gegen den FC Aberdeen unterstrich der 27-Jährige seine Ambitionen. Natürlich sei die Rückkehr zur Nationalmannschaft "langfristig ein Ziel für mich", sagte Koch nach seinem Premierentor für die SGE: "Ich brauche Woche für Woche Leistung, um mich zu zeigen. Alles andere müssen andere Leute entscheiden." Bislang stand Koch acht Mal für das DFB-Team auf dem Feld, zuletzt war er für die EM 2021 in den Kader berufen worden. Bei seinem Wechsel zur Eintracht nach drei Jahren auf der Insel bei Leeds United habe die Nationalelf ebenfalls eine Rolle gespielt. "Es ist natürlich im Hinterkopf bei einer solchen Entscheidung", sagte er, der Fokus sei in Deutschland "schon mehr drauf". Nach seinem Treffer sei er nun "sehr glücklich". Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatten sich jüngst für eine Nominierung des früheren Freiburgers ausgesprochen. Ob Völler dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nach seinem Besuch einen Tipp geben werde? "Schauen wir mal", sagte Koch: "Warten wir es ab."