100. Geburtstag von Fritz Walter:Der alte Fritz

Im Sport gibt es manchmal, was gerade jetzt so wichtig ist: wirkungsvolle Solidarität. Über Fritz Walter und seine Fähigkeit, sich nicht zu wichtig zu nehmen.

Von Holger Gertz

Auch eine Erfahrung, die man in Kaiserslautern machen kann und nur in Kaiserslautern: Ankunft im Hotel, man öffnet die Zimmertür, knipst das Licht an und bekommt die Antwort auf eine noch nicht mal gestellte Frage. Denn über dem Bett hängt keines der typischen Bilder, die normalerweise die Wände von Mittelklassehotels verschönern, Hundchen, Blümchen, Kunstdruck von Franz Marc. Stattdessen, sauber gerahmt: Fritz Walter. Ob Münchner Hotels in ihren Zimmern alte Fotos von Beckenbauer aufhängen, oder Hamburger Hotels welche von Seeler?