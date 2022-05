Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Wie oft Daniel Wolf am Donnerstagabend die Durchsage verbreitet hat, die Fans in der Nordwestkurve möchten doch bitte keine Feuerwerkskörper abbrennen, darüber haben die offiziellen Statistiken der Uefa später nicht informiert. Es wäre jedenfalls nicht verwunderlich, wenn Eintracht Frankfurts Stadionsprecher noch nachts um vier im Tiefschlaf die Anwesenden in seinem Schlafzimmer zur Ordnung aufgerufen hätte - aus mechanisch eingeübter Gewohnheit.