Transfermarkt:Frankfurt leiht Kalajdzic aus - Timo Werner vor Wechsel

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärkt sich im Sturm mit dem ehemaligen Stuttgarter Sasa Kalajdzic. Wie die Hessen am Sonntag mitteilten, wechselt der 26 Jahre alte österreichische Nationalspieler auf Leihbasis bis Saisonende von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League an den Main. "Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann."

In Frankfurt soll der Zwei-Meter-Mann die Lücke füllen, die der im Sommer zu Paris Saint-Germain abgewanderte Stürmer Randal Kolo Muani hinterlassen hatte. Von 2019 bis 2022 spielte Kalajdzic in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und erzielte in 60 Pflichtspielen 24 Tore. In Wolverhampton stand er in der laufenden Saison jedoch nur in einem Ligaspiel in der Startelf, bei elf Einsätzen in der Premier League kam Kalajdzic auf zwei Treffer.

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert Frankfurt zum Hinrundenabschluss am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig.

Timo Werner vor Wechsel nach Tottenham

Die Anzeichen für einen Wechsel von Timo Werner von RB Leipzig zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur verdichten sich. Der 27 Jahre alte Angreifer, der mit den Sachsen ins Trainingslager im spanischen Marbella gereist war, fehlte am Samstag im Aufgebot für das Testspiel gegen den FC St. Gallen (1:0). "Klub- und Spielerseite befinden sich in Verhandlungen mit einem anderen Verein", hatte Leipzig zuvor mitgeteilt.

Nachdem sich Gespräche über einen Wechsel zu Manchester United wohl zerschlagen haben, steht Werner nun vor einem Transfer zu den Spurs: Dorthin soll er bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen werden. In Leipzig gehörte Werner zuletzt nicht mehr zur Stammformation. In der Bundesliga spielte er nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal.

Werner hatte bereits von 2020 bis 2022 in der englischen Premier League gespielt, damals war er von Leipzig für 53 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea gewechselt. Im Sommer 2022 holte ihn RB für 20 Millionen Euro zurück.