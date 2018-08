8. August 2018, 14:17 Uhr Bundesliga Bei Fortuna Düsseldorf schwingen Befürchtungen mit

Fortuna Düsseldorf geht mit Euphorie in die Bundesliga-Saison - der Aufstieg hat am Rhein zu echter Begeisterung geführt.

Trainer Friedhelm Funkel glaubt an die Fähigkeiten seiner Mannschaft, zumal er ein paar vielversprechende Neue in seinem Kader hat.

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Nicht Tom Cruise, nicht die jurassischen Dinosaurier und auch keine Superhelden mit Superkräften waren jüngst die Stars im Düsseldorfer Kino - die Leinwandhelden hier heißen Adam Bodzek, Niko Gießelmann oder Benito Raman. Zur Premiere eines abendfüllenden Dokumentarfilms über den jüngsten (den sechsten) Aufstieg von Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga platzte der größte Kinosaal aus allen Nähten, und jedes Tor wurde noch einmal in Stadionlautstärke bejubelt. Der begeisterte Trainer Friedhelm Funkel äußerte hernach den Wunsch, es möge in genau einem Jahr hoffentlich noch einmal einen solchen Film geben - dann über den Klassenverbleib.

In der Stadt dreht sich gerade alles um die Fortuna, auch kürzlich auf der Rheinkirmes. Im Zentrum des Riesenrads prangte das Vereinswappen, und an jeder Gondel des Kettenkarussells flatterte ein rot-weißes Fähnchen. Mit der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach fünf Jahren zweiter Liga schwingen allerdings auch Befürchtungen mit, den Düsseldorfern könnte in der neuen Saison schummrig werden, schwindelig gespielt von übermächtigen Branchenstars der reichen Klubs. Alles andere als ein sofortiger Wiederabstieg wie schon 2013 unter dem Trainer Norbert Meier wäre eine Überraschung.

Die meisten der Fortuna-Zugänge müssen erst noch beweisen, dass sie wirklich Verstärkungen sind: Hannovers Ersatzstürmer Kenan Karaman, Zweitliga-Torschützenkönig Marvin Ducksch aus Kiel, Zweitliga-Mittelfeldmann Alfredo Morales vom FC Ingolstadt oder Außenverteidiger Diego Contento, der vor vier Jahren vom FC Bayern München zu Girondins Bordeaux gewechselt war.

Erfahrenster Akteur im Kader ist der Trainer Funkel, 64, und der machte im Laufe der Vorbereitung schon unmissverständlich deutlich, mit welchen Fertigkeiten die Fortuna überhaupt nur eine Chance hat, die Klasse zu halten: "Wir müssen aggressiv spielen, uns wehren, eklig sein; wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren, und da muss man einen Gegenspieler auch mal umhauen und sich dann nicht tausendmal dafür entschuldigen." Das nennt man wohl Kampfansage. Die beiden Kapitäne Oliver Fink und Adam Bodzek wollten diese kämpferische Haltung im Trainingslager jedenfalls vorleben - jetzt fallen sie zum Saisonstart womöglich aus, Fink wegen eines Muskelfaserrisses und Bodzek wegen zweier gebrochener Rippen.