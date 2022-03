Interview mit Toto Wolff:"Ich habe mit Abu Dhabi abgeschlossen"

Interview von Philipp Schneider

Professor Anita Elberse steht vor ihrer Klasse in der Baker Library der Harvard Business School in Cambridge, Massachusetts, und fragt ihre Studenten, wie es Toto Wolff, 50, hinbekommen hat, der "beste Teamchef in der Geschichte der Formel 1" zu werden. Arme schnellen nach oben, Schlagworte werden gerufen. Elberse schreitet an die Tafeln und schreibt sie voll. Sie hat eine "Case Study" angefertigt über Wolff und das Team Mercedes in der Formel 1. Sie hat es hierfür begleitet in der vergangenen Saison und will jetzt wissen, wie es Wolff trotz der gravierenden Regeländerung in der an diesem Sonntag startenden Saison fertigbringen will, dass Mercedes an der Spitze bleibt.