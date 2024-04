Von Elmar Brümmer, Suzuka

Max Verstappen

Detailansicht öffnen (Foto: Philip Fong/AFP)

Dreimal in Serie die Pole-Position in Suzuka, dreimal hintereinander das Rennen in Japan gewonnen. Nach dem Ausfall von Melbourne ist die Formel 1 wieder zum business as usual geworden für Max Verstappen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff glaubt schon nicht mehr, dass der Niederländer noch einzuholen sein wird in diesem Grand-Prix-Jahr. Verstappen sagt darauf mit einem Grinsen, das auf das Mercedes-Interesse an einem Transfer anspielt: "Toto hat in letzter Zeit eine Menge netter Dinge über mich gesagt."