Formel 1 in Monza:Bottas setzt sich durch

Der Finne Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Italien von Platz eins in den Formel-1-Sprint am Samstag. Der Teamkollege von Lewis Hamilton verwies den siebenmaligen Weltmeister im Mercedes in der Qualifikation am Freitagabend kurz vor Schluss auf den zweiten Rang. Bottas war 0,096 Sekunden schneller. Bei seinem Wagen wurde aus strategischen Gründen allerdings zuvor der Motor gewechselt. Für den 18 Runden langen Sprint am Samstag hat das keinen Einfluss, beim Rennen am Sonntag (15 Uhr, RTL/Sky) wird Bottas aber am Start nach hinten strafversetzt.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen konnte mit dem Mercedes-Tempo nicht mithalten. Der Sieger der vergangenen beiden Rennen wurde im Red Bull Dritter mit 0,411 Sekunden Rückstand auf Bottas. Im Gesamtklassement führt Verstappen mit drei Punkten Vorsprung auf Hamilton - ebenso viele bekommt der Sieger der Sprintentscheidung am Samstag (16.30 Uhr, Sky). Sebastian Vettel verpasste im Aston Martin die Top Ten als Elfter. Mick Schumacher kam im unterlegenen Haas auf den 18. Platz.