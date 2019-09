170 Rennen ist Nico Hülkenberg in der Formel 1 gefahren. Wenn es schlecht läuft, bleiben ihm nur noch die sieben, die in dieser Saison anstehen. Der 32-Jährige muss Renault am Saisonende nach drei Jahren verlassen, er wird vom Franzosen Esteban Ocon ersetzt. Vor dem Grand Prix in Singapur bestätigte der Haas-Rennstall am Donnerstag die Vertragsverlängerungen mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Damit schwinden Hülkenbergs Optionen für eine Zukunft in der Königsklasse.

