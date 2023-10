"Ich liebe es, junge Spieler zu entwickeln. Aber wir müssen auch sagen: Wenn wir junge Spieler entwickeln wollen, müssen wir auch erfahrene Spieler auf dem Platz haben", hatte Thorup etwa formuliert. Er hatte über sein "offensives Mindset" gesprochen und über den zu ihm passenden Wunsch des Vereins, sich mittelfristig unter den ersten Zehn der Bundesliga zu etablieren. "Für mich ist nicht wichtig, ob der Verein oben oder unten in der Tabelle steht. Für mich ist das Potenzial wichtig. Das sehe ich beim FC Augsburg", sagte Thorup. Später entwarf er ein Bild von sich: "Ich möchte alle mit auf dem Boot haben. Aber ich weiß, dass ich vorne stehe und die Richtung zeige." Auch über seine zwei Kinder und seine Ehe sprach Thorup, es wurde der heiterste Moment. Er sagte: "Ich habe eine Frau - jetzt muss ich aufpassen, was ich sage - seit vielen Jahren."

Wenn der erste Eindruck, die Elogen von Jurendic und Thorups Vita nicht täuschen, dann verhält es sich mit Augsburgs neuem Trainer wie mit dem früheren Werbeslogan des Bundeslandes Baden-Württemberg, in dem Thorup am kommenden Sonntag im Spiel beim Aufsteiger und Tabellenzehnten 1. FC Heidenheim sein Debüt geben wird. Im Südwesten Deutschlands und damit auch auf der Ostalb können sie nach eigener Aussage ja alles. Außer Hochdeutsch. Thorups Slogan könnte in Anlehnung daran vielleicht lauten: Er kann so ziemlich alles und ist sehr erfahren. Außer im Abstiegskampf. Beim FC Augsburg sehen sie das nicht als Makel. Thorup entspreche als Trainer, Mensch und Persönlichkeit ihrem Anforderungsprofil, sagte Jurendic. "Garantien gibt es für gar nichts. Aber ich glaube, das ist eine sehr gute Basis, auf der wir zusammengefunden haben."

Es wird beim Blick in Thorups Werdegang deutlich, worauf die Augsburger ihre Hoffnungen setzen. Seine große Erfahrung als Coach aus mehr als 400 Spielen im Profi-Fußball zählt dazu, ebenso seine natürliche Autorität, die ihre Wirkung auf die vielen jungen Spieler im Kader des FCA entfalten soll. Zudem soll er seinem Ruf gerecht werden, junge Spieler fördern und voranbringen zu können. Das seien wichtige Kriterien gewesen, sagte Jurendic. Diese Bekenntnisse deuteten an, was die Augsburger zuletzt beim beurlaubten Enrico Maaßen, 39, vermisst hatten.

Der Überraschungserfolg brachte Thorup die Auszeichnung als Dänemarks Trainer des Jahres ein

Im Souterrain der Liga ist der frühere Stürmer Thorup (u.a. KFC Uerdingen) allerdings weniger erprobt. Mit dem Abstiegskampf kam er nur zu Beginn seiner Trainerkarriere in Berührung. Nachdem er bei Esbjerg fB vom Assistenten zum Chefcoach befördert worden war, verpasste er den Klassenerhalt. Dafür schaffte Thorup 2012 die sofortige Rückkehr in Dänemarks erste Liga, 2013 wurde er sogar dänischer Pokalsieger. Der Überraschungserfolg brachte ihm auch die Auszeichnung als Dänemarks Trainer des Jahres ein. Nach dem Pokalcoup mit Esbjerg wechselte Thorup zum Fußballverband seines Heimatlandes, für den er unter anderem die U21-Nationalmannschaft betreute und mit der er bei der EM 2015 erst im Halbfinale ausschied.

Später wurde er mit dem FC Midtjylland 2018 Meister in Dänemark, ebenso mit dem FC Kopenhagen 2022. Dazwischen arbeitete Thorup in Belgien, zunächst bei KAA Gent, mit dem er auch international spielte, dann bei KRC Genk. Seit seiner Entlassung vor gut einem Jahr in Kopenhagen war Thorup ohne Anstellung. "Jetzt habe ich den Hunger wieder", sagte Thorup. Er will wieder vorne stehen auf dem Boot und die Richtung vorgeben. Notfalls auch mal auf Englisch.