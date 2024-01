Jürgen Klopp hört zum Saisonende als Teammanager des FC Liverpool auf. "Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann", sagte der 56-Jährige in einem Video , das der englische Traditionsklub am Freitag veröffentlichte.

Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Klub hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

Klopp, der immer wieder auch mit dem Job des Bundestrainers in Verbindung gebracht wurde, kehrt damit zu seiner ursprünglichen Idee zurück. "Mein Plan ist, dass ich bis 2024 bleibe, und dann heißt es: vielen Dank!", hatte er häufig gesagt - und dann doch bis 2026 verlängert. Aktuell führt Liverpool die Tabelle der Premier League an, steht im Ligapokal-Finale, im Achtelfinale der Europa League und in der vierten Runde des FA Cups.

Er könne verstehen, dass "es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört", sagte Klopp in dem Video und richtete sich direkt an die Fans. "In all den Jahren ist der Respekt und die Liebe gewachsen. Das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit - und das ist die Wahrheit."