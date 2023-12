An jenem Tag, an dem der 1. FC Köln wegen der Trennung vom populären Trainer Steffen Baumgart ohnehin bereits Trauer trug, wurde dem Klub aus Lausanne ein Gerichtsurteil zugestellt, das seine Lage um weitere Dunkeltöne verfinstert. Der Internationale Sportgerichtshof Cas teilte mit, er habe den Kölner Einspruch gegen eine Entscheidung des Verbandsschiedsgerichts der Fifa verworfen und die Strafe gegen den Verein bestätigt. Demnach ist die Anfang Februar von der Fifa-Kammer ausgesprochene, im Mai vorübergehend aufgehobene Transfersperre gegen die Kölner nunmehr rechtsgültig. Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.