Offizielle Aussagen des FC Bayern in dieser Personalie gab es zunächst nicht. Ob er seinen Vertrag in Österreich bis 2026 erfüllen werde, ließ Rangnick offen. "Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zuallererst mit dem ÖFB besprechen", sagte er.

Um Geld gehe es ihm nicht. "Nein, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an", erklärte er.