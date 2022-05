Transfermarkt:Tolisso verlässt den FC Bayern

Der Klub gibt bekannt, dass der Franzose seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Robert Lewandowski äußert sich derweil am Rande des F1-Rennens in Monaco zu seiner Situation.

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verlässt nach fünf Jahren den FC Bayern München. "Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles für den FC Bayern gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in einer Vereinsmitteilung.

Der Vertrag des französischen Weltmeisters läuft Ende Juli aus. Der 27-Jährige kann die Münchner somit ablösefrei verlassen. Zuletzt war über einen Wechsel zum FC Sevilla spekuliert worden. "Eine neue Seite wird aufgeschlagen...Ein großes DANKESCHÖN für diese 5 schönen Jahre, die mir sportlich und menschlich so viel gebracht haben", schrieb Tolisso auf Instagram.

Tolisso war zur Saison 2017/18 von Olympique Lyon an die Säbener Straße gekommen und soll mehr als 40 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. In 118 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Rechtsfuß 21 Tore. Er gewann mit dem FCB fünfmal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League.

Lewandowski kündigt Informationen zu seiner Zukunft an

Stürmer Robert Lewandowski hält sich zu einem möglichen Wechsel weiterhin bedeckt. "Ehrlich, das hängt von vielen Faktoren ab und nicht nur davon, wie gerne ich das möchte, sondern wichtig ist auch, was sich ereignet", antwortete der 33-Jährige am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports auf die Frage, wie gerne er Spieler des FC Barcelona wäre. Seine Situation sei klar, sagte der Pole weiter. "Also braucht man hier nicht weiter Mitleid zu erregen und mehr über dieses Thema zu reden."

Lewandowski hatte nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga seinen Wechselwunsch geäußert. Seitdem wird der Nationalspieler mit Barcelona in Verbindung gebracht. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2023. Die Vorstandsriege um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic pocht bislang auf die Einhaltung des Vertrags. In der diffusen Informationslage um den Top-Stürmer könnte es allerdings zeitnah mehr Klarheit geben. "Ich denke, dass bald die Zeit kommen wird, um mehr Informationen darüber zu geben. Bald kann ich mehr dazu sagen", sagte Lewandowski beim TV-Sender Sky.