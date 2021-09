FC Bayern in der Einzelkritik:Musiala macht seinen Sportlehrer stolz

Von Saskia Aleythe, Leipzig

Manuel Neuer

Fing sich in den letzten Spielen der WM-Qualifikation kein Gegentor, stellte aber ganz richtig fest, dass Armenien und Island Teams waren, "die bei den Turnieren eher nicht in der K.-o.-Runde zu sehen sind". Bekam es in Leipzig mit stärkeren Attacken zu tun, konnte die ersten noch im Stand abprallen lassen. Musste sich vor der Halbzeit ordentlich strecken, als ein Schuss von Olmo in die Ecke flog, schmetterte bei dem anschließenden Eckstoß den Ball wie ein Volleyballer aus der Gefahrenzone, wobei er das Spielgerät nur halb erwischte. Hätte beim Wahnsinnstor von Laimer einen Meter längere Arme gebraucht. Kann man nichts machen.