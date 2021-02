Der Mittelfeldspieler erteilt Startfreigaben, Robert Lewandowski steht in der Luft und Thomas Müller verursacht Turbulenzen. Der FC Bayern in der Einzelkritik.

Von Martin Schneider

Manuel Neuer

Ist als Torhüter nicht von irgendwelchen Nachtflugverboten betroffen und kann durch seinen Strafraum segeln, wann er will. War gegen Al Ahly weder 30 Sekunden, noch drei Minuten zu spät und auch die Flugsicherung in Brandenburg konnte seinen Hechtsprung in der 20. Minuten nicht verhindern. Wobei der auch nur andeutungsweise etwas mit Fliegen zu tun hatte. Erlebte einen Tag wie in der Business Class.

Benjamin Pavard

Profitiert davon, dass es gerade bei jedem Bayern-Spiel heißt, man müsse "die Tiefe besser verteidigen". Das bedeutet im Prinzip: Auch mal zurück sprinten und im Zurücksprinten ist Pavard ziemlich gut. Hat eine sehr hohe Endgeschwindigkeit, sein Gegenspieler Kahraba, vor dem Flick vorm Spiel noch warnte, lief ihm jedenfalls nicht davon.

Jérôme Boateng

Wie immer der Tower in der Abwehr, viele Kommandos waren aber nicht notwendig. So nach einer Stunde setzte ihn Taher Mohamed mal unter Druck, stand ihm auf den Füßen und eroberte den Ball. Was tat Boateng? Lief zurück, stellte den Körper dazwischen, Sache erledigt.

David Alaba

Wohin geht sein Flieger im Sommer? Madrid? London? Angesichts der Tatsache, dass einer der Spieler aus der First Class bald ablösefrei sein wird, ist die Debatte um ihn vergleichsweise ruhig geworden (okay, ein paar Titelseiten in Spanien gab es, aber da gibt es auch einfach viele Sportzeitungen). Erfreut sich in der Gegenwart an der zunehmenden Anzahl an Zu-Null-Spielen (Al Ahly, Hertha BSC, Schalke, Augsburg).

Alphonso Davies

Wäre natürlich allein niemals zu spät auf einer Startbahn gewesen, denn ein Alphonso Davies kommt nie zu spät und wenn er zu spät kommt, dann holt er die verlorene Zeit per Sprint auf. War der Hauptgrund, warum Al Ahly über weite Strecken nicht aus dem Hinterherlaufen herauskam.

Marc Roca

Fast mit einem Tor! Kimmich legte ihm den Ball schön ab, er nahm technische wertvoll an, schloss aber zu unplatziert ab (27.). Kurz zuvor schob er schon am langen Eck vorbei. Naja, Torjäger wird er nicht mehr (bisher neun Tore in 179 Spiele, davon sechs für die zweite Mannschaft von Espanyol Barcelona) - aber er wanderte wieder in die Startelf. Damit wird er neben Leroy Sané so langsam zu Hansi Flicks Lieblingsneuzugang.

Joshua Kimmich

Gehört zum Spielertypus, die nicht nur sagen, dass sie das nächste Spiel sehr ernst nehmen, sondern die das nächste Spiel auch wirklich ernst nehmen. Topseriöse Vorstellung, spielte gegen einen Gegner, der nicht in allen Phasen Top-Niveau hatte so konzentriert und gewissenhaft, man könnte ihn jeden verantwortungsvollen Job der Welt machen lassen. Pilot oder Fluglotse zum Beispiel.

Kingsley Coman

Einfaches Spiel für ihn, weil er am Gegner schlicht vorbeilaufen konnte. Bekam meist per Kimmich-Pass die Starterlaubnis, Antritt - das reichte schon. Wenn er dann ein paar Loopings, Pardon, Hacken schlug, wurde das erst recht zu viel für die ägyptische Abwehr. Versäumte ein eigenes Tor.

Thomas Müller

Sehr wahrscheinlich gibt es auch in Ägypten Videos von Thomas Müller und vermutlich haben sich auch die ägytischen Spielanalysten schwer getan, aus Müllers Bewegungen etwas raus zu lesen. Verursachte jedenfalls Turbulenzen in der gegnerischen Abwehr und ansonsten gilt für ihn, was für Kimmich gilt: Nimmt auch solche Spiele ernst und läuft keinen Meter zu wenig.

Serge Gnabry

Siehe Coman, aber mit dem Unterschied, dass er noch mehr Torgelegenheiten liegen ließ. Versuchte es unter anderem per Kopfball (8., zu hoch), per Fernschuss (29., zu zentral), seine Pässe fanden Roca und Lewandowski und der verwertete die Vorlage auch.

Robert Lewandowski

Bei der Klub-WM muss der Weltfußballer präsent sein, es ist schließlich eine globale Bühne, auch wenn sie lokal in der Wüste steht. Schoss dann zwei Tore, auch wenn beide eher aus der Kategorie Linien- statt Kunstflug waren. Querpass Coman, Querpass Gnabry, Lewandowski musste nur noch einschieben. Nach einer Flanke von Leroy Sané stand er dann komplett allein in der Luft und musste nur noch nicken.

Einwechselspieler

Fast hätte Eric Maxim Choupo-Moting auch mal wieder getroffen, aber sein Kopfball war zu mittig. Neben ihm kamen Leroy Sané, Corentin Tolisso, Jamal Musiala und Niklas Süle zu Einsätzen. Sané probierte noch einen Freistoß-Trick mit Kimmich - klappte nicht.