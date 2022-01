Meldungen im Überblick

FC Bayern, Coman: Der FC Bayern hat den Vertrag mit Offensivspieler Kingsley Coman vorzeitig um vier Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mit. Die Münchner hatten den Franzosen im Sommer 2015 zunächst für zwei Jahre von Juventus Turin ausgeliehen und anschließend fest verpflichtet. Comans bisheriger Vertrag beim Herbstmeister war bis zum 30. Juni 2023 datiert.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem Siegtorschützen des Königsklassen-Finales von 2020 hatten sich wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen hingezogen. "Vereine auf der ganzen Welt suchen Spieler mit den Fähigkeiten von Kingsley Coman. Diese Vertragsverlängerung ist ein erneutes Beispiel, wie attraktiv unser Klub auf internationalem Top-Niveau ist. Kingsley identifiziert sich voll mit dem FC Bayern, er hat hier seine sportliche Heimat gefunden", sagte Münchens Vorstandschef Oliver Kahn über den 25 Jahre alten Nationalspieler.

Biathlon, Kühn: Deutschlands derzeit bester Biathlet Johannes Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst kurzfristig den Heim-Weltcup in Ruhpolding. Das teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit. Alle weiteren zusätzlich durchgeführten PCR-Tests bei den Mitgliedern des deutschen Teams fielen in Bayern negativ aus. Kühn, der Zehnter des Gesamtweltcups ist, musste sich in Isolation begeben. Wie der Weltverband IBU bekanntgab, läuft eine Kontaktnachverfolgung durch die lokalen Gesundheitsbehörden. Eine Entscheidung über eine Quarantäne steht deswegen noch aus.

Eigentlich hätte Kühn am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint in den Chiemgauer Alpen antreten sollen. Nun wird der Thüringer Philipp Horn den Startplatz des 30-Jährigen übernehmen. Der Bayer Kühn hatte im Dezember in Hochfilzen seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der Erfolg im Sprint war zugleich der bislang einzige für die deutschen Skijäger im Olympia-Winter

Fußball, Afrika Cup: Titelverteidiger Algerien mit dem Gladbacher Ramy Bensebaini ist mit einer Enttäuschung in den Afrika-Cup in Kamerun gestartet. Mit dem Bundesliga-Profi in der Startelf kam der Mitfavorit gegen den Außenseiter Sierra Leone in Douala nicht über ein 0:0 hinaus. Allerdings baute Algerien mit dem Remis seine beeindruckende Serie aus: Seit 35 Spielen hat der amtierende Afrikameister nicht mehr verloren. Zum Weltrekord der Italiener fehlen nur noch zwei Partien. Sierra Leone, die Nummer 108 der Welt, nimmt erstmals seit 25 Jahren wieder an einer Endrunde der Afrikameisterschaft teil. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Elfenbeinküste und Äquatorialguinea.

Noch schlechter begann das Turnier für Rekordsieger Ägypten. Das Team um Liverpools Star Mohamed Salah verlor zum Auftakt in der Gruppe D 0:1 (0:1) gegen Nigeria. Kelechi Iheanacho (30.) vom englischen Ex-Meister Leicester City erzielte das entscheidende Tor für die Nigerianer, bei denen Union-Stürmer Taiwo Awoniyi in der Startelf stand. Bei Ägypten spielte der Stuttgarter Omar Marmoush durch.

Basketball, FC Bayern: Der FC Bayern München hat in der Basketball-Euroleague seine Niederlagen-Serie beendet. Gegen den litauischen Top-Club Zalgiris Kaunas gewann der Bundesligist am Dienstag nach zuvor drei verlorenen Partien mit 74:65 (34:33) und steht mit einer Bilanz von 8:10-Siegen knapp hinter den Rängen, die zur Playoff-Teilnahme garantieren. Bester Münchner Schütze war Ognjen Jaramaz mit 16 Punkten. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (16:15), besaßen zunächst die Gäste um Nationalspieler Niels Giffey nach einem 9:0-Lauf (19:26/14. Minute) die Spielkontrolle. Doch die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri kam schnell wieder zurück ins Match und führte bereits zur Pause mit einem Zähler.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Bayern besser. Vor allem mit erfolgreichen Distanzwürfen von Nationalspieler Andreas Obst, Vladimir Lucic oder auch des stark aufspielenden Serben Jaramaz bauten die Münchner den Vorsprung immer weiter aus (72:58/35.). Auch wenn Kaunas danach noch leicht verkürzen konnte, war der achte Saisonsieg in der Euroleague perfekt. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) geht es in der Basketball-Königsklasse gegen die AS Monaco weiter.