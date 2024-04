FC Bayern in der Einzelkritik:Sané rast mit 36 Sachen übers Feld

Von Christof Kneer

Manuel Neuer

Detailansicht öffnen (Foto: Frank Augstein/AP)

Stand jeweils im Tor, als die Münchner im Herbst 2015 sowie im Frühjahr 2017 insgesamt dreimal gegen den FC Arsenal in der Champions League mit 5:1 gewannen. Kassierte dabei die Kicker-Noten 2 und 2,5 (standesgemäß) sowie einmal eine 3,5 (was war da los?). Besitzt eine sogenannte Aura, die Stürmern angeblich Angst macht. Nix gegen seinen wirklich netten Vertreter Sven Ulreich, aber wie wichtig der ehemalige Welttorhüter Neuer immer noch ist, zeigte er in der 16. Minute: Verhinderte im direkten Duell mit Ben White das 0:2, das die Partie in eine völlig andere Richtung gelenkt hätte - kurz darauf gelang den Bayern der Ausgleich. Und beim Münchner Führungstor hatte Neuer sogar seine Füße im Spiel, er leitete den Angriff ein. Weit von der kompromittierenden Note 3,5 entfernt - obwohl er kurz vor Schluss noch mal seinen Fuß im Spiel hatte. Hätte fast einen Elfmeter verursacht.