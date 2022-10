Matthijs de Ligt beim FC Bayern:Vorerst wieder der Leader

Alles unter Kontrolle, auch gegen Robert Lewandowski: Matthijs de Ligt in Barcelona.

Nach kompliziertem Saisonauftakt wird Matthijs de Ligt seiner Rolle als Abwehrchef beim FC Bayern gerecht. Sein Spiel erinnert an das Talent, das er bei Ajax Amsterdam war.

Von Sebastian Fischer

Die Bilder, die Matthijs de Ligt im Sommer am neuen Arbeitsplatz zeigten, sahen nicht nach Vergnügen aus. Ein Verteidiger von imposanter Statur schleppte seinen Körper über die Trainingsplätze an der Säbener Straße, an seine Grenzen gebracht von Fitnesstrainer Holger Broich, wie man später erfuhr. "Die Vorbereitung war hart", sagte de Ligt der Zeitung De Telegraaf: "Jeder Trainer und jeder Verein hat seine eigene Trainingsphilosophie. Wenn man seinem Körper etwas Neues abverlangt, ist das immer etwas gewöhnungsbedürftig."