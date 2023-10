Ob schon jemals ein einziges Spiel derart viel Stoff für die Rekordbücher der Fußball-Bundesliga geliefert hat wie das 8:0 (0:0) des FC Bayern gegen Darmstadt 98, ist statistisch schwer beweisbar. Leicht beweisbar waren hingegen die erstaunlichen Fakten am Samstag in der Münchner Arena:

1. Dreimal glatt Rot in einer Halbzeit, erst für Bayerns Joshua Kimmich (4. Minute), dann für die Darmstädter Verteidiger Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.), drei Mal wegen des gleichen Vergehens (Notbremse!) - das gab es in 60,3 Jahren Bundesliga-Historie noch nie.

2. Acht FC-Bayern-Tore in einer Halbzeit, präzise: in 37 Minuten (51. bis 88.) - auch das kam seit Ewigkeiten nicht mehr vor. Acht Mal in 45 Minuten zu treffen, schafften zuvor in der Bundesliga nur Borussia Dortmund (1982 beim 11:1 gegen Bielefeld) und Borussia Mönchengladbach (1967 beim 10:0 gegen Neunkirchen).

3. Rekordstürmer Harry Kane: Der 30 Jahre alte Engländer hat in seinen ersten neun Ligaspielen zwölf Tore erzielt. Einen solchen Einstand legte in der Bundesliga-Geschichte noch niemand hin.

4. Torrekord der Bayern: 34 Treffer nach neun Spieltagen bedeuten ebenfalls einen neuen Liga-Bestwert. Bisher waren es 33 Bayern-Tore in 2021/22.