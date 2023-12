Alle stürmten sie am Ende auf Carsen Edwards zu, sie wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Denn der Spielmacher hatte die Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague mit 32 Punkten zum 91:84-Sieg nach Verlängerung über Olimpia Mailand geführt. 76:76 hatte es nach regulärer Spielzeit im Münchner BMW Park vor 6500 Zuschauern gestanden, nach einer starken Aufholjagd und einem Dreier 0,5 Sekunden vor Schluss des ebenfalls überzeugenden Centers Serge Ibaka (20 Punkte, 12 Rebounds) hatten sich die Münchner am Ende des vierten Viertels doch noch in die Verlängerung gerettet.