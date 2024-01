Schon in der ersten Halbzeit des FA-Cup-Spiels gegen den FC Liverpool stand für den Fußballexperten Ian Wright fest, worin das Problem des FC Arsenal in diesem Match und womöglich auch in der bisherigen Saison liege. Der frühere Torjäger der Londoner postete ein Selfie aus dem Stadion und schrieb dazu: "Wir benötigen einen Killer." Ein solch scharfes Urteil in Sachen Offensive steht bei Arsenal fast niemandem zu - außer eben Wright, der für den Verein zwischen 1991 und 1998 sagenhafte 185 Tore in 288 Pflichtspielen erzielt hatte. Nur sein direkter Nachfolger, der Ausnahmeangreifer Thierry Henry, schaffte noch mehr Treffer. Auf der Klubseite heißt es über Wright, er habe "immer einen Weg gefunden", ein Tor zu schießen. Und in gewisser Weise hat er auch am Sonntagabend getroffen, diesmal von der Ehrentribüne aus - mit seiner zielsicheren Einschätzung zur gegenwärtigen Sturmflaute des Klubs.