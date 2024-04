Von Sven Haist, London

Wie emotional der Abschied von Jürgen Klopp als Trainer beim FC Liverpool zum Saisonende ausfallen dürfte, deutete sich bereits am Donnerstagabend nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League an. Nach dem Abpfiff lief der Deutsche in seiner roten Trainingsjacke, die dem Spielertrikot zum Verwechseln ähnlich sah, auf die eigenen Fans zu, bedankte sich mit langem Beifall für die Unterstützung und legte als Ausdruck der Verbundenheit die rechte Hand aufs Herz. Die Geste hat sich in seinen achteinhalb Dienstjahren am River Mersey zu einem Ritual nach jedem Match entwickelt, häufig zeigt er dazu bei Siegen auf Drängen der Anhänger seine Jubelfaust.