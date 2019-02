14. Februar 2019, 23:40 Uhr Europa League Unentschieden für Frankfurt und Leverkusen

Frankfurt spielte mehr als 80 Minuten lang in Überzahl gegen Schachtjor Donezk.

Bayer Leverkusen vergab zahlreiche Chancen beim Hinspiel gegen FK Krasnodar.

Beide Teams kommen auf ein Unentschieden - und müssen sich beim Rückspiel in der kommenden Woche beweisen.

Den beiden Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steht auf dem Weg ins Achtelfinale der Europa League jeweils noch ein Stück Arbeit bevor. In der Zwischenrunde erreichten beide Teams jeweils nur ein Unentschieden.

Für Eintracht Frankfurt endete die bisherige Siegesserie in der Europa League am Donnerstagabend in Charkiw beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk. Obwohl die Eintracht über 80 Minuten in Überzahl spielte, erreichte sie nur ein 2:2. Martin Hinteregger (7.) und Filip Kostić (50.) brachten die Hessen zwei Mal in Führung. Marlos (10.) per Foulelfmeter und Taison (67.) gelangen jeweils der Ausgleich.

Die ukrainischen Gastgeber spielten von der elften Minute an in Unterzahl, nachdem Taras Stepanenko die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Die Frankfurter hatten zuvor alle ihre sechs Gruppenspiele gewonnen. Trotz des Remis haben sie gute Chancen auf das Weiterkommen im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr).

Auch Bayer Leverkusen trennte sich vom russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar mit einem Unentschieden. Das 0:0 aber spricht eher für Bayer. Vor 34 827 Zuschauern im Krasnodar-Stadion hatte der Fußball-Bundesligist durchaus gute Chancen zum Sieg. Das Werks-Team von Trainer Peter Bosz vergab aber zahlreiche Chancen. Kurz vor dem Ende wurde ein Treffer von Lucas Alario wegen eines Handspiels nicht anerkannt. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) statt.