Mit dem Sieg bei der Fußball-EM 2004 löste er in Griechenland einen Freudentaumel aus - und dafür lieben sie Otto Rehhagel, 85, bis heute: Der ehemalige Fußballspieler und -trainer ist am Montagabend in Athen für sein Lebenswerk ausgezeichnet und in die Hall of Fame des griechischen Sportportals gazzetta.gr aufgenommen worden. Überreicht wurde ihm die Trophäe von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Er sei bewegt und fühle sich geehrt, jenen Mann auszuzeichnen, der das Land an die Spitze Europas geführt habe, sagte Mitsotakis. "Wir werden den Sommer 2004 nie vergessen."