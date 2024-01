Paul Bieber verliert selten. Anfang Januar baute der 40-Jährige seinen deutschen Rekord im Schwimmen von Eismeilen aus, seine neunte Meile ist bereits vom Weltverband International Ice Swimming Association, kurz IISA, bestätigt worden. Er benötigte 29 Minuten und 41 Sekunden.

Die Eismeile ist die Königsdisziplin beim Eisschwimmen, die ebenso wie die Kurzdistanzen nur in Badehose oder Badeanzug zurückgelegt wird. Eine Meile misst genau 1609,344 Meter und gilt nur dann als eisig, wenn das Wasser kälter als fünf Grad ist. Laut Regelwerk müssen zwischen jeder absolvierten Meile mindestens 24 Stunden liegen, in der Realität sind das aber meist Wochen oder gar Monate. Zu groß ist die Belastung für den Körper. Auch die Logistik stellt Bieber regelmäßig vor eine Herausforderung. Er benötigt einen Observer, also einen vom Verband zertifizierten Unparteiischen, der den Rekord bestätigt, aber diese Beobachter sind nicht immer verfügbar.

Mindestens die zehnte Meile ist noch für dieses Jahr angesetzt, womit Bieber einen weiteren Rekord aufstellen würde: Er wäre der erste Schwimmer, der zehn Eismeilen in nur vier Jahren geschwommen ist. Aber das soll nicht das Ende sein für Bieber. Er arbeitet mit seiner "Mission 15" auf einen neuen Weltrekord hin - aktuell liegt der Bestwert bei 14 Eismeilen. "Schwimmen ist meine Leidenschaft", sagt er, die Community ist klein, "wir sind ein verrückter Haufen."

Sport spielt seit seiner Kindheit eine große Rolle in Biebers Leben. Im Schwimmverein war er schon immer, er probierte sich auch im Triathlon und Fußball aus, immer volle Belastung. Bis er sich aufgrund von Knorpelschäden am Knie neu orientieren musste. Er entdeckte das Sportholzfällen für sich, "futterte" sich noch einige Kilogramm als Schwungmasse an und sägte und hakte bei internationalen Wettkämpfen Holzstämme in Kleinholz. Masse benötigt Bieber auch fürs Eisschwimmen, seine neue Leidenschaft. Um im kalten Wasser widerstandsfähiger zu sein, nimmt Bieber zum Saisonstart zehn bis 15 Kilogramm zu, die er im Frühjahr wieder abspeckt.

"Ein Eisbad setzt den Körper auf Notstrom", sagt Bieber - dann lieber schwimmen

Seine Karriere begann 2019 mit den ersten 100 Metern im eiskalten Sonthofener See. Inspiriert dazu hatte ihn der deutsch-türkische Eisschwimmer Hamza Bakircioglu, der Bieber seinen Sport näherbrachte. Ein Jahr später war Bieber fünfmaliger deutscher Meister auf den Kurzdistanzen. 2022 stellte er den deutschen Distanzrekord auf: 2210 Meter in 4,9 Grad kaltem Wasser. 2023 wurde er in Bled in seiner Altersklasse über 1000 Meter Freistil Weltmeister im Winterschwimmen, einer anderen Disziplin. Nun sammelt der Athlet des Teams Allgäuer Alpenwasser/Outdooractive eben Eismeilen, hat eine eigene Schwimmschule gegründet, arbeitet im Sommer als Bademeister im Freibad und engagiert sich bei der Wasserwacht in Wasserburg am Bodensee.

Das Thema Sicherheit im Wasser liegt ihm auch beim Eisschwimmen am Herzen. Er rät, niemals allein ins Wasser zu gehen, immer Menschen an Land oder auf dem SUP-Board in der Nähe zu haben, die im Notfall eingreifen können. Ohne Boje geht er schon gar nicht ins Wasser, das wäre "wie bei Rot über die Ampel zu gehen", sagt er. Den Trend Eisbaden, also nur statisch in einer Eistonne oder einem Fluss auszuharren, sieht er kritisch. Immer mehr Menschen wollen damit ihre Komfortzone verlassen, halten sich an die Methode des Niederländers Wim Hof, der verspricht, dass man durch Eisbaden "glücklich, stark und gesund" werde.

Wenn es nach Paul Bieber geht, ist das Eisschwimmen, also die Bewegung im Wasser, viel besser für den Körper. "Ein Eisbad setzt den Körper auf Notstrom", alle Reserven werden dem Herzen zugeführt und den Extremitäten entzogen, was sich stark auf den Kreislauf auswirkt und zu Unfällen führen kann. Wer im kalten Wasser schwimmt, hält seinen Kreislauf in Schwung. Das vermittelt der Allgäuer auch in seinen Eisschwimmkursen.

Detailansicht öffnen Still ruht der See: Ohne Boje und Begleitung auf dem SUP loszuschwimmen, das wäre "wie bei Rot über die Ampel zu gehen", sagt Eisschwimmer Paul Bieber. (Foto: privat/oh)

Bieber überwacht seinen Körper engmaschig. Jeden Tag macht er ein EKG mit eigenem Gerät zu Hause, misst alle drei Tage seinen Blutzuckerspiegel, achtet auf einen konstanten Ruhepuls. "Das ist medizinisch notwendig, um sicherzugehen, dass nichts passiert", sagt der Vater zweier Kinder: Beim Eisschwimmen braucht man ein "extremes Vertrauen zum Körper". Atemübungen helfen ihm dabei, den Puls zu senken. Am liebsten schwimmt er im offenen Wasser, er trainiert aber auch im Außenpool mit 50-Meter-Bahnen im fränkischen Veitsbronn, das neben Burghausen in Oberbayern zu den deutschen Eisschwimmzentren zählt.

Wie wichtig der mentale Aspekt ist, bekam Bieber vergangenes Jahr zu spüren. Er engagierte sich 2022 in der Ukrainehilfe, brachte Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze und nahm von dort aus ukrainische Flüchtlinge mit ins Allgäu. Das ganze Leid, das er ungefiltert erfahren habe, "hat mich kaputt gemacht". Später diagnostizierte ein Arzt bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung.

Ein Jahr dauerte es, bis Bieber wieder in seinen Alltag zurückkehren konnte. Die Teilnahme an der WM in Bled und seine Goldmedaille dort waren nur ein glückliches Intermezzo. Kurz danach schwamm er seine achte Eismeile, hatte aber kein Vertrauen in seinen Körper und mit Angst zu kämpfen. Erst im Januar hatte er sein Gefühl fürs Eiswasser wiedergefunden - umso mehr wiegt sein aktueller Erfolg.

Was nach dem geplanten Weltrekord kommt? Der nächste Schritt wäre die "Extreme Icemile", die eine verschärfte Version darstellt - etwa entweder über mindestens zwei Kilometer oder mit einer Wassertemperatur unter zwei Grad - und in der Szene wegen der schier grenzenlosen Belastung des Körpers umstritten ist. Aber eine solche Tortur kommt für Bieber nicht infrage.

Er denkt lieber schon über seine aktive Wettkampfzeit hinaus. Danach plant er, die schönsten Bergseen der Alpen und weltweit zu erkunden, dort zu schwimmen, die Natur zu genießen und sich dabei fotografieren zu lassen. Bis es so weit ist, warten allerdings noch mindestens sechs Eismeilen auf ihn. Spätestens im nächsten Winter möchte er sie geschwommen haben - mit Bushido zum Aufwärmen.