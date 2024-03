Weite Teile der Max-Aicher-Arena in Inzell leuchteten am Donnerstagabend in Orange. Neben den Hundertschaften niederländischer Eischnelllauf-Fans und den Besuchern in rot-blauen Norweger-Pulloverern fand auch genügend heimisches Publikum auf den Tribünen Platz. Und die Zuschauer aus Inzell und Umgebung trieben zunächst Anna Ostlender über 500 Meter zur persönlichen Bestzeit (38,44 Sekunden) im Eisoval. Es war die Sprint-WM-Premiere für die 21-jährige Athletin aus Ulm in dem Stadion, in der sie normalerweise auch trainiert - und ein gelungener Auftakt für das kleine deutsche Team.