Für einen Moment war Annika Hocke fassungslos: Erster Grand Prix des Winters - und gleich ein Resultat, von man kaum zu träumen wagt in den langen Monaten in Eishallen und an Ballettstangen. Die Paarläufer Annika Hocke, 23, und Robert Kunkel, 24, haben den Traditionswettkampf Skate America gewonnen, trotz ihres Sturzes beim Dreifach-Salchow. Dafür beeindruckten die EM-Dritten aus Berlin, die in Bergamo trainieren, die Juroren durch wunderbare Hebungen und Akrobatikelemente wie den Wurf-Twist, bei dem Annika Hocke, quer in der Luft liegend, dreimal um die eigene Achse spindelt. "Wir sind sehr stolz auf unsere Würfe", sagte sie: "Wir haben wirklich bis zum Schluss versucht, unser Bestes zu liefern."